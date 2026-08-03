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3 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Etimesgut Belediyesine "yolsuzluk" soruşturması: Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı

03 Ağustos 2026, Pazartesi 11:54
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olayın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir şüphelinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

AA

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