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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Çocuklara cezalar ağırlaşıyor

04 Ağustos 2026, Salı 13:24
15-18 yaş grubundaki çocukların işlediği kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında ceza indiriminin kaldırılmasını, hâkim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilmesini öngören kanun teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifle, kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine yönelik yaptırımlarda düzenlemeye gidiliyor. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine sebep olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Yasa teklifinin Adalet Komisyonunda görüşmeleri sırasında Anayasa’ya aykırılık önergeleri veren muhalefet partileri hazırladıkları karşı oy yazısında da anayasaya aykırılık uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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