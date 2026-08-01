Sinem Dedetaş ve Cem Küçük tutuklandı

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak “rüşvet” ve “irtikap” suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında belediyedeki ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları incelenirken, iki şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan gazeteci Cem Küçük de “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında, Küçük’ün çeşitli televizyon programlarında Fatih Keleş ve Berkay Gezgin hakkında gerçeğe aykırı bilgiler yaydığı, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve daha sonra yaptığı paylaşımlarla bu yanlış bilgileri sürdürdüğü belirtildi. Savcılık, bu gerekçelerle tutuklama talebinde bulundu. Haber Merkezi

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