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1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Filistin konvoyu İstanbul’da

01 Ağustos 2026, Cumartesi
Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinden yola çıkan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Filistin Konvoyu” İstanbul’a ulaştı.

Başakşehir Merkez Camisi Meydanı’nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan konvoy, Batı Şeria’ya doğru gerçekleştireceği yolculuk öncesinde büyük bir mitinge imza attı. Mitingde bir konuşma gerçekleştiren Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek, tarihî bir sürece şahitlik ettiklerini vurguladı. Siyonist rejimin Gazze’deki saldırılarını Batı Şeria’ya yayarak zorunlu göç ve tehcir politikaları uyguladığını belirten Şimşek, artık sadece yaraları saran değil, yara açanlardan hesap soran bir sivil toplum anlayışını temsil ettiklerini söyledi. Konvoyun sadece yardım taşımadığını, aynı zamanda yol boyunca verilecek eğitimlerle yeni bir küresel aktivizm kültürünün inşasına öncülük edeceğini ifade etti.

AA

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