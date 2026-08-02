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2 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

En düşük emekli aylığı, açlık sınırının altında

02 Ağustos 2026, Pazar
İçerisinde en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu “torba teklif” Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkmış oldu. Hak sahibi emekliler aradaki farkı önümüzdeki günlerde alacak. En düşük aylığı alan emekli sayısı 5.1 milyon kişi. Türk-İş’in önceki gün açıkladığı açlık sınırı 36 bin 940 lira. En düşük emekli aylığı daha yürürlüğe girdiği gün açlık sınırının 13 bin 388 lira altında kaldı. Cumhuriyet’in haberine göre, emekliler ocak ayına kadar bu aylıkla geçinmeye çalışacak. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, en düşük işçi emeklisi aylığı 24 bin 326 lira. Açlık sınırı ile arasında 12 bin 614 lira fark var. En düşük memur emeklisi aylığı 30 bin 404 lira. Açlık sınırı ile arasında 6 bin 536 lira fark bulunuyor. Ortalama memur emeklisinin aylığı bile 37 bin 30 lira. Açlık sınırının biraz üzerinde. Arada sadece 90 lira fark var. Ancak önümüzdeki aylarda ortalama memur emeklisi aylığı da açlık sınırının altında kalacak.

Haber Merkezi

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