Özkök ve Kadıgil’e cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, gazeteci Bahar Feyzan’ın canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut yönetim sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmeler sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Özkök, konuşmasında İspanya’daki Franco dönemini örnek göstererek mevcut siyasi sisteme ilişkin görüşlerini dile getirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında da “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Haber Merkezi

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