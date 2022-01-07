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THY, Kazakistan'a özel 'tahliye' seferi düzenleyecek

07 Ocak 2022, Cuma 21:30
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası Almatı şehrinde kalan THY uçuş ekiplerinin ve diğer hava yolu şirketlerinde görevli çalışanların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla özel bir sefer gerçekleştirecek.

Alınan bilgiye göre, uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Uçağın saat 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Görevleri nedeniyle Nur Sultan şehrinde bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile gerekli tüm tahliye imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi.

THY, yaşanan olaylar nedeniyle Kazakistan'a yapacağı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı almıştı.

AA

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