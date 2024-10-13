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13 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Türk-İş: Dayanma gücümüz kalmadı

13 Ekim 2024, Pazar 01:07
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Tandoğan Meydanı’nda yapılacak “Zordayız, Geçinemiyoruz” mitingiyle ilgili Türk-İş Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı.

Konfederasyon olarak Türkiye genelinde yürüttükleri eylem ve iş bırakma eylemleri hakkında bilgi veren Atalay, “Sıkıntılarımızı, problemlerimizi, taleplerimizi, Türkiye’nin değişik bölgelerinde, illerinde anlatmaya gayret sarf ediyoruz” dedi.

“Son 14 aydır dayanma gücümüz kalmadı”

“Öyle bir zor noktadayız ki başta vergi olmak üzere toplumun büyük kesimi bizim gibi zorda ve geçinmekte zorluk çekiyor” diyen Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde geçen hafta yaptıkları eylemi hatırlatarak şöyle konuştu: “Sayın Maliye Bakanı ne kadar duydu bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde duyup duymadığını anlayacağız. Örgütlenmeden, işten atılmadan, kamu işçilerinin ücret dengesizliğinden, emeklilikle ilgili bağlanma oranından, kayıtsız çalışmadan, iş kazalarına kadar çok sorunumuz var. Bizim sendika olarak görevimiz bunları kamuoyuna anlatmak. Ülkeyi yönetenlerle çözüm bulmak. Öyle çarpık bir tablo var ki bedelini yoksul ödüyor. İşsiz, emekli, emekçi ödüyor. Son iki senedir özellikle son 14 aydır dayanma gücümüz kalmadı. İş barışı bozuldu. İş yerlerindeki ücret dengesi bozuldu. Son yıllarda zengin daha zengin oldu. Orta tabaka diye bir şey kalmadı. Sıkıntısı olanlar, ağır bedeller ödemeye devam ediyorlar.”

Ankara - anka

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