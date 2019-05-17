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17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Türkiye'den İdlib uyarısı: Bir felaket riskiyle karşı karşıyayız

17 Mayıs 2019, Cuma 19:55
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar ve ülkedeki son gelişmelerin görüşüldüğü oturumda konuşan BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'e yönelik büyük çaplı bir askeri saldırının insani felakete yol açacağı uyarısında bulunarak, İdlib mutabakatı ile şimdiye kadar bu trajedinin önlendiğini ve milyonlarca kişinin güvenliği için bu mutabakatın korunması gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, ''Rejimin nisan ayının sonundan bugüne sayısı 600'ü aşan ateşkes ihlalleri son derece endişe verici. İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor." diye konuştu.

Rejimin kasıtlı olarak sivilleri, okulları ve hastaneleri hedef aldığını belirten Sinirlioğlu, saldırılar nedeniyle 243 bin kişinin yerinden edildiğini ve kuzeye doğru göç eğiliminin arttığını söyledi. 

Sinirlioğlu, 4 Mayıs'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini ve iki personelin yaralandığını hatırlatarak, bu tür eylemlerin hiçbir şekilde terörle mücadele adı altında meşrulaştırılamayacağının altını çizdi. Feridun Sinirlioğlu, ''Terörle mücadele adı altında masum insanlar kurban edilmemeli. Bu durum sadece yeni terör yatakları ve aşırıcılık yaratır.'' ifadelerini kullandı.

İdlib mutabakatının siyasi süreci de hızlandırdığını ve siyasi çabalara ''oksijen sağladığını'' anlatan Sinirlioğlu, rejimin son saldırılarının anayasa komitesinin oluşturulmasının son aşamalarına gelindiği bir dönemde siyasi süreci aksattığının altını çizdi. 

Türkiye’nin "İdlib gerginliği azaltma bölgesi"ndeki durumu kontrol altında tutmak ve rejimin ihlallerine son vermek için Rusya’yla eş güdümü sürdüreceğini kaydeden Sinirlioğlu, uluslararası topluma da rejimin ateşkese saygı duyması için her türlü çabayı göstermesi çağrısı yaptı.

Sinirlioğlu, rejimin insanlığa karşı birçok kez suç işlediğine ve kırmızı çizgilerin birçok kez geçildiğine dikkati çekerek, ''Bu Konsey, insani felaketi önlemekle sorumlu. Artık harekete geçme zamanı ve bunun için birlik, cesaret ve esneklik gerekiyor. Suriye halkını rejimin insafına bırakamayız.'' dedi. 

AA

Etiketler: Türkiye, İdlib, uyarı
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