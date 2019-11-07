'Türkiye kilit öneme sahip bir ülke'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin'de Körber Vakfı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun önemine dikkati çekti. Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler." ifadesini kullandı. AA

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