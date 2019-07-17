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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye niye ses vermedi?

17 Temmuz 2019, Çarşamba 19:52
İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin ABD’li yetkililerin de hazır bulunduğu bir törenle açılışını gerçekleştirmesi üzerine tepkiler yağdı.

Şimdi de tünel tahriki

İsrail yangını körüklüyor

Türkiye’nin tünelin açılışıyla ilgili sessiz kalması ise dikkat çekti. Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce “Davud’un Şehri” olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası. Filistinliler, “Doğu Kudüs’ün, kurulacak Filistin devletinin başşehri olduğu” yönündeki taleplerini sürdürürken, İsrail yönetiminin Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor. Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı olarak Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği ihlallere karşı İİT Genel Sekreterliği ile koordineli şekilde “mücadele etme” talimatı verdiği belirtildi. 

Uluslar arası topluma müdahale çağrısı

Arap Birliği, Mescid-i Aksa’nın güneyinden Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan tünelin açılışını kınayarak, uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Arap Birliği, ABD yönetiminin bilgisi dahilinde Kudüs şehrinde Mescid’i Aksa’ya doğru yapılan ve ‘hacı yolu’ olarak isimlendirilen tüneli ve kazıları kınamaktadır” denildi. İsrail’in tünel açılışına ilişkin bir açıklama da Mısır’daki El-Ezher Kurumundan geldi. Ezher, “Siyonistlerin, Kudüs’ün kimliğini değiştirme girişimlerini” kınayarak, bu adımın bölgedeki “yangını daha da körüklediği” uyarısında bulundu. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, İsrail’in gerçekleştirdiği söz konusu tünel açılışının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

AA

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