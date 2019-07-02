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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İsrail yangını körüklüyor

02 Temmuz 2019, Salı 23:03
İsrail’in, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nden Burak (Ağlama) Duvarı’na tünel açmasına tepki gösterildi. Bu eylemlerin bölgedeki yangını körüklediği uyarısında bulunuldu.

Şimdi de tünel tahriki

Arap Birliği, Mescid-i Aksa’nın güneyinden Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan tünelin açılışını kınayarak, uluslar arası topluma müdahale çağrısında bulundu. Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Arap Birliği, ABD yönetiminin bilgisi dahilinde Kudüs şehrinde Mescid’i Aksa’ya doğru yapılan ve ‘hacı yolu’ olarak isimlendirilen tüneli ve kazıları kınamaktadır.” ifadelerine yer verildi. İşgalci İsrail’in Kudüs kentinde yaptığı kazıların tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma siyasî, kanunî ve ahlâkî sorumluluk gereği konuya müdahale etme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, ABD yönetiminin yanlı tutumu, “Uluslar arası yasalara aykırı bir şekilde İsrail’in Kudüs’ün Yahudileştirme projesine ABD desteği” olarak nitelendirildi.

Müslümanlara yönelik kışkırtma

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nden Burak (Ağlama) Duvarı’na tünel açmasına tepki gösterdi. Filistin Ulusal Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “ABD’nin desteklediği İsrail, işgali altındaki Kudüs’te Arap ve İslâmî değerlere yönelik saldırganlığa devam ediyor.” ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler, UNESCO, Arap Birliği ve İslâm İşbirliği Teşkilâtının kararlarının ABD ve İsrail tarafından gözardı edilerek umursanmadığına işaret edilen açıklamada, Araplara ve Müslümanlara yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirilen tünel açılışı kınandı.

‘Bu saçmalığa son verin’

Mısır’daki El-Ezher Kurumu, İsrail’in, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nden Burak (Ağlama) Duvarı’na tünel açmasına tepki gösterdi. Ezher Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, siyonistlerin, Kudüs’ün kimliğini değiştirme girişimleri kınanarak, bunun bölgedeki yangını körüklediği uyarısında bulunuldu. İsrail’in en son ihlalinin tünel açmak olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail’in ihlallerini durdurma çağrısı yapıldı. Açıklamada tüm devletlerin, dünyadaki Müslümanlar ile Hıristiyanların haklarına ve Filistin konusuna yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemi hatırlatıldı. Ayrıca, “siyonist oluşumun, Filistin halkının haklarını, toprağını ve mukaddesatını sürekli aşağılaması şeklindeki saçmalığına son vermesi” için bu oluşumlara ciddî kararlarla karşı konulması gerektiği vurgulandı.

Ezan 294. kez yasak

Filistinli yetkililer, İsrail’in 51’i haziran ayında olmak üzere 2019’un ilk yarısında Harem-i İbrahim Camisinde 294 kez ezanın okunmasını yasakladığı açıkladı. İsrail makamları, 2019’un ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde ezanın okunmasını 294 defa yasakladı. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51’i haziran ayında olmak üzere 2019’un ilk yarısında Harem-i İbrahim Camisinde 294 kez ezan okunmasının yasaklandığı belirtildi. 

İsrail’in Harem-i İbrahim Camii içindeki varlığını güçlendirdiği ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camide ezan okunmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Harem’in avlusundaki zeytin ağaçlarını kestiği ve bazılarının da cami görevlilerini darp ettiği kaydedildi. İsrail’in getirdiği “yasak” nedeniyle Harem-i İbrahim Camisinde 1994’ten bu yana Cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, Cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

 

AA

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