"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Şimdi de tünel tahriki

02 Temmuz 2019, Salı
İSRAİL, MESCİD-İ AKSA’NIN ALTINDA OYDUĞU VE AĞLAMA DUVARINA ÇIKAN TÜNELİ TÖRENLE AÇTI. AÇILIŞA ABD ORTADOĞU TEMSİLCİSİ VE BÜYÜKELÇİSİ DE KATILDI.

İşgale yine ABD desteği

Tünelİn açılış töreninde ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt ve İsrail Büyükelçisi Friedman ile çok sayıda İsrailli bakan ve milletvekili hazır bulundu. ABD’lilerin katılımı, Doğu Kudüs'teki İsrail  işgalini pekiştirmek için atılan yeni bir adım olarak görülüyor.

Hedef Yahudileştirmek

FİLİSTİNLİLER Mescid-i Aksa’nın altını oyan tünel projelerini de, başından beri İsrail’in Filistin’i ve Kudüs’ü Yahudileştirme hedefi istikametinde inatla sürdürdüğü tahrip ve tahrik çalışmaları olarak değerlendiriyor ve tepki gösteriyorlar.

***

Aksa’ya çıkan o tünelİ açtılar

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışı yapıldı.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışına katıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışının yapıldığı belirtildi.      

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen açılış törenine ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakanın katıldığı kaydedildi.  

KUDÜS İSRAİL’İN BAŞKENTİYMİŞ! 

Törende bir konuşma yapan Friedman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu iddia ederek “Bu tünelin açılışı, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır.” ifadelerini kullandı. İsrail’in Barış Şimdi (Peace Now) insan hakları örgütüne bağlı aktivistlerin de açılış töreninin düzenlendiği alanın yakınında töreni protesto ettiği aktarıldı. Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud’un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası. Filistinliler ise Doğu Kudüs’ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail’in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor. Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan’daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs’teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

Tünele Filistinler tepki gösterdi

İsrail’in ‘Barış Şimdi’ (Peace Now) örgütü, açılış töreninin düzenlendiği alanın yakınında protesto gösterisi düzenledi. Sputnik’in haberine göre, Filistin Yönetimi’nin başmüzakerecisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat, Filistinlilerin tepkisini Twitter’dan dile getirdi: “Umarım Amerikalılar dahil tüm dünya bunu görür. Burada gördüğünüz ABD Büyükelçisi değil, aşırılıkçı bir İsrailli yerleşimcidir.” “Bunu Manama’ya katılan herkese göstermeliyiz” diyen Filistinli başmüzakereci, ABD’nin Bahreyn’in başkentinde ‘Refah için Barış’ sloganıyla düzenlenen Manama Çalıştayı’na atıfta bulundu. Manama Çalıştayı’nda Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, ‘Yüzyılın Anlaşması’ dediği kendi İsrail-Filistin barış planı için ilk yoklamayı yapmıştı.

Burak (Ağlama) Duvarı’nın anlamı     

Müslümanlara göre Mescid-i Aksa’nın batısında yer alan Burak Duvarı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- İsra ve Mirac gecesi “Burak” adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.  Burak Duvarı’nı “Ağlama Duvarı” olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa’nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiği söylenen Süleyman Mabedi’nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de tünel tahriki

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

    Mutlak otorite sürdürülemez

    Trump kazanç peşinde

    EYTlileri ötekileştirmemeliydik

    Erdoğan: Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

    TBMM ve Rusya parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı

    Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

    'Küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar 80 milyon kişi işsiz kalabilir'

    KKTC'ye düşen füze ile ilgili BM makamlarına gönderme

    Balyoz davası hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

    İran zenginleştirilmiş uranyum ile nükleer silah yapabilir

    Benzine 27 kuruş zam

    Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı arasında İdlib görüşmesi

    Ocak ayından bu yana 79 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

    Türkiye, ihracatının 3'te 2'sini deniz yoluyla yaptı

    Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

    Üretici ile market arasında büyük fark

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçim yorgunluğu” mu?
    Genel

    Mutlak otorite sürdürülemez
    Sabahattin BOYACI

    Külliyattan sorarım!
    Faruk ÇAKIR

    Ders al, yanlıştan dön
    Cevher İLHAN

    Yine Trump’ın “oyalama taktiği”
    Genel

    Trump kazanç peşinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
    Nejat EREN

    Küre-i arzın Risale-i Nur’dan bazı tarifleri (1)
    Ahmet BATTAL

    Her şey çok güzel ki zaten…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.