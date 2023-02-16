"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115,1 milyar lira bağış yapıldı, 9 milyonu aşkın SMS gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayını yapıldı.

"Türkiye Tek Yürek" başlıklı yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel ve Tümer Doğru'nun ardından Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefon ile bağlandı.

Ortak yayından kendilerini takip edenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum." dedi.

Kampanyaya ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Savunma Sanayi Başkanlığı ve bağlı şirketler 3,6 milyar TL, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

Kampanyanın ikinci saat diliminde THY ve Baykar 2'şer milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağışladı.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağışladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayına telefonla bağlandı.

Deprem bölgesinde olduğunu ve yayına Şanlıurfa'dan bağlandığını kaydeden Şentop, "Devlet ve millet olarak tek yürek oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Geçen hafta 3 maaş bağışlamıştım. Bu kampanya kapsamında bir maaşımı daha bağışlıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla bağlanarak, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller de kampanyaya 1 milyon lira bağışlayarak destekte bulundu. Büyük bir acı yaşandığını vurgulayan Çiller, "Bugün bütün siyasi kimliklerimden arınarak bir eski başbakan vesaire değil, bir kadın ve bir anne olarak konuşmak istedim. Milletimizin çözüm üretebilmesi o kadar etkileyici ve o kadar güçlü ki. Bu güçle, bu birliktelikle bizim bunu aşacağımıza inanıyorum, görüyorum, hissediyorum." şeklinde konuştu.

Yayına telefonla bağlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici de kampanyaya katkı veren herkese teşekkür ederek "Daha önce bir maaşımı bağışladığımı ifade etmiştim. Şimdi ilave olarak hanımım adına bir maaşımı, çocuklarım adına bir 50 bin lira, ayrıca 500 bin lira bağışladığımı buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kendisi ve eşinin birer maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını kaydetti.

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ise dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Süryani Cemaati mensuplarının bulundukları ülkelerdeki konsolosluklar aracılığıyla yardıma koştuklarını söyledi.

İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı adına bu akşam yapılan kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını belirten Çetin, "Türkiye adına çok teşekkür ediyoruz size. Yapmış olduğumuz bu katkının yaralara merhem olmasını diliyoruz. Hepimiz büyük Türkiye'yiz. Şahsımla cemaatim adına, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhuna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bu gibi doğal afetlerden bizleri korusun." diye konuştu.

Bu arada, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 20 milyon lira, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 10 milyon lira, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 milyon lira ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise 7 milyon lira bağışta bulundu.

Nihat Hatipoğlu: Zekat ve fitreler ramazan gelmeden kampanyaya gönderilebilir

Öte yandan, Nihat Hatipoğlu, yayın sırasında vatandaşlara seslenerek zekat ve fitrelerin ramazan ayı gelmeden kampanya aracılığıyla Kızılay ve AFAD'a gönderilebileceğini söyledi.

Spor camiasından büyük destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını duyurdu.

TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade eden Büyükekşi, "Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyon lira bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 15 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon lira bağışlarken, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Cüneyt Sapmaz da 500 bin lirayla destekte bulunduklarını ifade etti.

Ayrıca Sarıyerspor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun ve Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 1'er milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan Ercan Saatçi'nin stüdyoya getirdiği Volkan Demirel forması 300 bin liraya satıldı.

Başkanlar bir arada

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, stüdyoda telefonla bağış toplanmasına destek oldu.

Öte yandan Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap verdi.

Visca: "Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı"

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

Canlı yayına bağlanan tecrübeli oyuncu, şunları aktardı:

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte benim ülkemde de benzer şeyler oldu, zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık, unutmayacağız. Bosna'da herkes yardım topluyor onu söylemek istiyorum. Ben 12 senedir burada yaşıyorum, bu benim ülkem diyorum her zaman. Bu kampanyaya 2 milyon lira bağışlamak istiyorum."

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp adına 10 milyon lira, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışlarken, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ailesi adına 1 milyon lira, eski Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da 10 milyon lira yardım etti.

Ayrıca Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira, Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübü 1 milyon 453 bin lira, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ve Karaman FK 3 milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da Altur Turizm adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyon lira yardımda bulundu.

Pendikspor kaptan Erdem Özgenç'te 500 bin lira bağışladı.

Guterres: Seninleyiz Türkiye

Kampanyaya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da telefonla bağlandı.

Görüntülü mesaj gönderen Guterres, Türkiye'nin tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ama yalnız olmadığını söyledi.

"BM yanınızda ve size yardımcı olmak için çalışıyor." diyen Guterres, "Acı ve yıkım görüntülerini gördüğümde çok iyi bildiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığımdan dolayı bölgeyi çok kez ziyaret ettim ve tanıştığım insanların sıcaklığını ve cömertliğini asla unutmayacağım.Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi." ifadesine yer verdi.

Guterres, mesajını Türkçe "Seninleyiz Türkiye" ifadesiyle sonlandırdı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.

Ülkelerinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını aktaran Rama, "Elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin fantastik çabaları sayesinde her şeyin başarıya ulaşacağından eminim." diye konuştu.

"Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışlıyoruz" diyen Rama, "Çok olmadığını, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyorum. Şu an elimizden gelen bu. Önemli olan kalplerimizin bir olması ve elimizden geleni yapmamız." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'de çeşitli kampanyalar düzenlendiğini söyledi.

Yapılan kampanyalarda 1000 konteyner konut için bağış toplandığını vurgulayan Tatar, "Dualarımız Türkiye iledir. Bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Biz güçlü bir milletiz, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin kopmaz parçasıyız." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da ortak yayına bağlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ortak yayına bağlanarak, Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu vurguladı.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu kardeşlik ruhuyla inşallah yaralarımızı saracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren binlerce kadın ve erkek görevlimizle, 600 civarında tır dolusu insani yardım malzemesiyle 500'ü aşkın hizmet aracımızla arama-kurtarma ekiplerimizle milletimizin yanındayız. Geçen hafta cuma günü bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızda 310 milyonluk nakdi bir yardım oluştu ve AFAD'a aktarıyoruz bu yardımı. Türkiye Diyanet Vakfımız şu ana kadar 400 milyon lira harcadı. Ayrıca üç maaşımı da bağışlıyorum."

Dayanışma mesajları duygulandırdı

11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, doğduğu günden beri annesinin onun adına biriktirdiği 100 bin lirayı, depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.

1. Komando Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş Furkan Turan, tüm askerlere teşvik olması için bin liralık bağışta bulundu.

Emir ve Enes Yılmaz, okul harçlıklarından biriktirdikleri 500'er lirayı bağışladı.

İran'ın Tebriz şehrinden bir grup, nasıl bağış yapacaklarını öğrenmek için aradı.

Sunucu Özlem Tunca, 9 yaşındaki oğlu Yakup Can'ın 800 lira forma parasını bağışladığını söyledi. Tunca, birçok çocuğun kendisini arayıp kumbarasındaki paraları bağışladığını aktardı.

İsmini açıklamayan bir vatandaş, devletin üçüncü çocuğu için kendisine ödediği doğum parasını bağışladı.

Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin lirayı afetzedelere bağışladığını açıkladı.

Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin lirayı bağışladı.

Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.

Mehmet amcaya umre sürprizi

Hac ve umre firması sahibi Dr. Erkan Aydın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde yaşayan ve umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlamasıyla gündeme gelen 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan'ı bedelsiz olarak umreye göndermeyi taahhüt etti.

Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.

Antalya'dan Yüksel Çimeç, iki kızının akıllı saat almak için biriktirdikleri 2 bin 200 lirayı, kendisinin de hac için biriktirdiği 60 bin lirayı bağışladığını bildirdi.

1999 yılındaki Gölcük depremini yaşayan emekli astsubay Özcan İleri, mart ayının emekli maaşı olan 13 bin lirayı bağışladı.

Harçlıklarını bağışladılar

13 yaşındaki İsmail Yılmaz, harçlık olarak biriktirdiği 400 lirayı, Burak Nizamlar 100 lirayı, Meral Budak 250 lirayı, İbrahim Urgun 300 lirayı, Harun Kondak 100 lirayı bağışladı.

Zeynep Uzunboy, 10 arkadaşıyla aralarında topladıkları burs paraları olan 15 bin lirayı bağışladığını açıkladı.

Depremde yakınlarını kaybeden Murat ve Bilgehan Dönmezer çifti, 50 bin lira bağışta bulundu.

Almanya Uzungöl Yardımlaşma Derneği üyeleri 100 bin lira bağışlarken Van Gevaş Derneğinden Metin İnan, Kurultu köyündeki dostlarından 66 bin 317 lira bağış topladığını bildirdi.

Şebinkarahisar Derneği 150 bin lira, Çorum Sungurlu Fındıklı Köyü Derneği 100 bin lira bağışladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kızları İdil ve Nil, depremzedeler için biner lira bağışta bulundu.

Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.

İzmir Buca'dan Çarşı Mahallesi bekçileri, aralarında para toplayıp 10 bin lira gönderdi.

Bakırköy Adliyesi, Marmara, Metris ve Bakırköy ceza infaz kurumları personeli, aralarında topladıkları 205 bin lirayı bağışladı.

Toplanan yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara da baktı.