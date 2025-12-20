Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

Eski AKP Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu, 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananları konu alan çalışmasının, Türkiye’nin geçmişle yüzleşme konusundaki eksikliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Eski AKP Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu’nun yazıp yönettiği “Posta Kutusu 213 Diyarbakır” belgeseli, Atlas 1948 Sineması’ndaki özel gösterimle izleyiciyle buluştu. Belgesel, 12 Eylül Darbesi’nin ardından Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan insan hakları ihlallerini tanıkların gözünden ve tarihi belgelerin ışığında yeniden ele alıyor. Belgesele dair konuşan Orhan Miroğlu, belgeselin üzerine kurulduğu temel meselelerden birisinin de “yüzleşme” olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ne yazık ki yaşadığı olaylarla gerçek anlamda yüzleşemedi. Çoğu zaman ‘yüzleşir gibi’ yaptı ama bunun bir sonu gelmedi. Bu belgesel bu anlamda bu yüzleşmenin bir parçası olmaya çalışıyor. Belgesel bu yüzleşmede Diyarbakır Cezaevi’ne 12 Eylül’ün penceresinden bakıyor. O dönem çok yoğun bir şeklide etnik bir hınç, öfke ve askeri bir doktrinasyon vardı. Belgesel de izleyenleri var olan bu olaylara şahitlik edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişle hesaplaşmadan gelecek olmaz

Orhan Miroğlu, belgeselin Türkiye’nin son 50 yılında yaşanan önemli olaylardan birisine dair bir şahitlik olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bütün olayları neden yaşadık? Bu soru önemli. Türkiye bu hafızadan artık kurtulmalı ve bütün bu yaşanılanlarla son bir kez yüzleşip geriye değil ileriye, önüne bakmalı. Belgeselin yeni bir kin ya da öfke oluşturmak için değil o dönem yaşananları anlamak, hafıza tazelemek ve Türkiye’nin olan bitenle yüzleşmesine bir katkı sunmasını arzu ediyorum.”