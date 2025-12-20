"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

20 Aralık 2025, Cumartesi 20:24
Eski AKP Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu, 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananları konu alan çalışmasının, Türkiye’nin geçmişle yüzleşme konusundaki eksikliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Eski AKP Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu’nun yazıp yönettiği “Posta Kutusu 213 Diyarbakır” belgeseli, Atlas 1948 Sineması’ndaki özel gösterimle izleyiciyle buluştu. Belgesel, 12 Eylül Darbesi’nin ardından Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan insan hakları ihlallerini tanıkların gözünden ve tarihi belgelerin ışığında yeniden ele alıyor. Belgesele dair konuşan Orhan Miroğlu, belgeselin üzerine kurulduğu temel meselelerden birisinin de “yüzleşme” olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ne yazık ki yaşadığı olaylarla gerçek anlamda yüzleşemedi. Çoğu zaman ‘yüzleşir gibi’ yaptı ama bunun bir sonu gelmedi. Bu belgesel bu anlamda bu yüzleşmenin bir parçası olmaya çalışıyor. Belgesel bu yüzleşmede Diyarbakır Cezaevi’ne 12 Eylül’ün penceresinden bakıyor. O dönem çok yoğun bir şeklide etnik bir hınç, öfke ve askeri bir doktrinasyon vardı. Belgesel de izleyenleri var olan bu olaylara şahitlik edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişle hesaplaşmadan gelecek olmaz

Orhan Miroğlu, belgeselin Türkiye’nin son 50 yılında yaşanan önemli olaylardan birisine dair bir şahitlik olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bütün olayları neden yaşadık? Bu soru önemli. Türkiye bu hafızadan artık kurtulmalı ve bütün bu yaşanılanlarla son bir kez yüzleşip geriye değil ileriye, önüne bakmalı. Belgeselin yeni bir kin ya da öfke oluşturmak için değil o dönem yaşananları anlamak, hafıza tazelemek ve Türkiye’nin olan bitenle yüzleşmesine bir katkı sunmasını arzu ediyorum.”

AA

Okunma Sayısı: 343
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Mavi Vatan’ kaldı mı?

    İsrail, “silahsızlandırılmış bölge” talep etti

    Görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz

    İsrail’e cephane taşıyan o gemiyi durdurun

    Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

    ABD Kongresi’nde ‘İmamoğlu’ tepkisi

    PKK yokken de Kürt meselesi vardı

    Bu nasıl büyüme?

    Gazze'deki Filistinliler: Savaş hâlâ sürüyor, ateşkes anlaşması "kağıt üstünde" kaldı

    Hong Kong'daki büyük yangında ölenlerin sayısı 161'e yükseldi

    Cam eşyalardaki çatlaklara dikkat: "Küçük yaştaki çocuklar cam ürünlerle yalnız bırakılmamalı"

    Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı!

    Fakirleşme itirafı

    Demokrasi, basın susturularak korunamaz

    Belçika’daki başörtüsü yasağı Danıştayda

    'Rusya'ya açık sinyal'

    Sosyal çürümeyi durduralım

    'Bahis' ekonomisi büyüyor

    Faize var, yemeğe yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Can Kardeş’in unutulmayan çizeri Ethem Kara - Vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.