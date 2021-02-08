Ünal'a çiftçiden cevap: Çiftçinin telefonu olmaz, borcu olur!

​AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçinin Iphone telefon kullandığını söyledi.

Ünal’ın bu sözlerine çiftçilerden, “Mahir Ünal’ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Kredi’ye borcu olur. Ziraat Bankası’na borcu olur. Mazotçuya borcu olur. Yemciye borcu olur” cevabı geldi. Ünal katıldığı TV-5’de katıldığı programda, çiftçilerin durumu ile ilgili soru üzerine, bir çiftçi ile yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Ünal’ın 2018 yılında bir çiftçi ile girdiği diyalogda kullandığı bu sözlerine çiftçilerden tepki geldi.

Nasıl ödenecek bu borçlar?

Konuyla ilgili, İzmir Kirazlıdan çiftçi Mehmet Kani şunları söyledi: “Nasıl ödenecek bu borçlar anlamıyoruz. Mahir Ünal’ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Krediye borcu olur. Ziraat Bankası’na borcu olur. Mazotçuya borcu olur . Yemciye borcu olur. (elindeki tuşlu telefonu göstererek) çiftçinin ancak tuşlu telefonu olur. Çiftçinin elektrik borcu olur. Çiftçinin patatesi tarlada kalır, çürümeye terkedilir. Depoya korsa terörist olur.” Ardahan’dan çiftçi ailenin çocuğu olan 16 yaşındaki Dilan Saltaş ise, “Sayın Bakanım siz çiftçinin elindeki telefonun markasına bakacağınız yerine, şu faizlere baksanız. Bugün bir ineğimiz öldü bizim. Siz telefonun markasına değil. O telefonu hangi zorluklarla aldığına bakın önce” dedi. Ankara - anka