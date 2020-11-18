Uygurlar için hâlâ sessiz

Çin’in Uygur Bölgesi’nde “meslekî eğitim merkezi” adı altında açtığı kamplar insan hakları ihlâlleri ile dünyanın gündeminde.

Dünya Uygur Kurultayı Genel Sekreteri Doç. Dr. Erkin Emet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2009’da Urumçi’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdiğini hatırlattı, “Bugün çok daha kötüsü yapılıyor ama Cumhurbaşkanı hâlâ ses çıkarmıyor” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’nin Çin için önemli bir devlet ve büyük bir pazar olduğuna dikkat çeken Emet, hükümeti daha cesur olmaya çağırdı. “Türkiye, Çin için önemli bir devlet, büyük bir pazar” diyen Emet, Orta Kuşak Demir Yolu’nun, Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzandığını, dolayısıyla Çin’in, Türkiye’ye muhtaç olduğunu, yani “Çin, Türkiye’yi bu sorun konusunda ikna edemezse bu ‘hayalinin’ de gerçekleşmeyeceğini” belirtti.