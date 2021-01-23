Vatansever'i Cennete uğurladık

Uzun yıllar gazetemizin arşiv sorumluluğunu yapan, yarım asırlık İttihad-Yeni Asya gönüllüsü Selahaddin Vatansever, bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etti. Vatansever, bugün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Süleymaniye'de Nurcu aramıştı

1949 yılında Üsküp'te doğan Selahaddin Vatansever, daha sonra İstanbul'a göçer. Zorluklar içinde geçen hayatı içindeki bir olay, kendisi için bir dönüm noktası olur. İslam Yaşar'ın "Beşleme"sine de konu olan bu vakıa, onun Nurculuğa adım atmasına vesile olur. Vatansever, radyolarda ve okuduğu gazetelerde "Nurculara" dair haberleri merak eder. Bir arkadaşıyla beraber Süleymaniye'de Nurcu aramaya çıkar. Ki, bir süre sonra kendisini "Nurcular" arasında bulur.

Yeni Asya'da da çalışmakla beraber gerçek bir İttihad-Yeni Asya gönüllüsü olan Vatansever, sosyal ve girişken yapısıyla da tanınırdı. "Linkedin" de kendini tanıttığı cümlesinde "47 Yıllık Yeni Asya Gazetesi'nin Digital'leştirme sorumlusu" ifadesi buna en güzel örnek olsa gerektir. Allah tekrar tekrar rahmet etsin, onu Süleymaniye'de aradığı Nurcularla beraber kılsın. Amin.