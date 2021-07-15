Vekilliğimin iadesi daha fazla gecikmesin

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki kararın TBMM’ye ulaştırıldığını duyurdu.

“14 günlük gecikme daha uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım” diyen Gergerlioğlu, Twitter mesajında, “Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM başkanlığında” ifadelerini kullandı. Independent Türkçe’nin haberine göre, Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkûm edilmişti. Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez hak ihlâline uğradığı yönünde karar almasıyla CHP’li Enis Berberoğlu’na milletvekili sıfatı iade edilmişti.

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