Yahudiler Erdoğan’dan memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki BM 78. Genel Kurulu kapsamında çok sayıda temasta bulundu.

Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla olanıydı. Erdoğan Netanyahu’yla görüşmesinden bir gün sonra da ABD’deki Yahudi cemaatinin önde gelen isimleriyle görüştü. Erdoğan’la yapılan görüşmeye katılan American Friends of Lubavitch Yahudi grubu Başkan Yardımcısı Rabbi Levi Shemtov, görüşmeyi değerlendirirken, “Erdoğan Netanyahu’nun ziyaretinin ardından İsrail’e gidecek” dedi. Shemtov, “Açıkçası Türkiye-İsrail ilişkilerinin dün Başbakan’ın (Netanyahu) burayı ziyaretiyle daha da ilerlediği görülüyor. Bu noktaya gelmek zaman aldı ama şükürler olsun ki ilişkiler gelişti.

Erdoğan da İsrail’e gidecek

Bu noktada Erdoğan da güçlü açıklamalarda bulundu. VOA Türkçe’nin haberine göre Türkiye’deki Yahudiler’in hayatları hakkında, Türkiye’deki Yahudiler’e verdiği destek hakkında olumlu ifadeler kullandı. Ortadoğu bölgesinde Yahudiler ve Müslümanlar arasında daha iyi ilişkiler kurulması için rol oynamaya devam etme isteği hakkında pozitif değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, dünyada pek çok sorunun yaşandığı bir dönemde, önemli bir rol üstleniyor. Dolayısıyla arabuluculuk yapabiliyor ve iyi gelişmelerin yaşanmasını sağlayabiliyor. Ancak daha fazla ilerleme için birkaç yıla daha ihtiyacı olacak. Büyük resimde işler biraz daha karmaşık duruyor çünkü. Erdoğan, İsrail’i ziyaret edeceğini söyledi. Netanyahu’nun Türkiye ziyaretinin ardından Erdoğan da İsrail’e gidecek” diye konuştu.

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