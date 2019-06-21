Yargı bağımsızlığı sınıfta kaldı

SODEV tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yargıya güven azalırken, AKP’li seçmenin büyük bir bölümünün de yargıya güvenmediği ortaya çıktı.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından yapılan araştırmada, yargıya güven, mahkemelerin tarafsızlığı ve iptal edilen İstanbul seçimlerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, “Adalet” kavramı denilince aklınıza ne geliyor sorusuna ankete katılanların yüzde 23,3’ü “Adaletsizlik” cevabını verirken, adaletsizliğin ardından yüzde 17,7 ile “Eşitlik” ve yüzde 9,2 ile “Hukuk” geliyor. Çalışmaya katılanların yüzde 48,5’i Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını dile getirirken; yargıya güvenenlerin oranı yüzde 38’de kaldı. Türkiye’de mahkemeler tarafsız mıdır? Sorusuna ise tarafsızdır diyenlerin oranı yüzde 37,7 oldu.

AKP’li seçmenin yarısı yargıya güvenmiyor

Araştırmada 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine çok az bir süre kala, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verdikleri partilere göre yargıya güveni değerlendirildi. Türkiye’de yargının siyasallaştığına dair önemli bulgular öne çıkmaktı. Mevcut tabloya göre, AKP seçmeni dışında diğer bütün siyasi parti seçmenlerinde yargının bağımsızlığı, yargıya güven ve mahkemelerin tarafsızlığı konularında güven oldukça düşük seviyelerde kalırken, yargıya en çok güvenen AKP seçmenin de yalnızca yarısı yargıya güvendiğini dile getiriyor.

Seçimin ertelenmesi adil bulunmadı

Öte yandan SODEV’in araştırmasına göre Millet İttifakı’nın yanı sıra, MHP seçmeni de YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararını adil bulmuyor. YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesi sonrasında yapılan anket çalışmasında, katılımcıların yüzde 60,5’i YSK’nın kararını adil bulmadığını belirtiyor. Seçmenler, partilere göre ayrı ayrı incelediğinde ise CHP, HDP ve İYİ Partili seçmenlerin yüzde 90’dan fazlası, MHP’li seçmenlerin yüzde 65,7’si, AKP’li seçmenlerin bile yüzde 22,7’si kararın adil olmadığını dile getiriyor.

Yargı önünde eşitlik yok

Çalışmaya katılanların yarısı (yüzde 50,7) Türkiye’de ifade özgürlüğü olmadığını dile getirdi. Türkiye’de makam/mevki sahibi biri ile sıradan vatandaş mahkemelik olsa eşit koşullarda yargılanmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 79 oldu. Sizce Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü var mıdır? sorusuna sadece Cumhur İttifakı seçmenleri yüzde 50’nin üzerinde “Evet” yanıtını verirken, bu oran AKP seçmeninde yüzde 73,3, MHP seçmeninde ise yüzde 55,2 seviyelerinde tespit edildi. MHP seçmeninin yüzde 41,8’i ifade özgürlüğünün olmadığını beyan etti. Araştırmaya göre ifade özgürlüğü konusunda CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler ifade özgürlüğünün olmadığını düşünüyor. Bu parti seçmenlerinin en az yüzde 75’i ve fazlası Türkiye’de ifade özgürlüğü olmadığını dile getirdi.

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