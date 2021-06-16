Yargılama oyunları bitmeli

Yedi hukuk örgütü “Yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile Âdil olmayan yargılama oyunları son bulmalıdır” açıklaması yaptı.

Uluslararası Âdil Yargılanma Hakkı Günü’nde, 7 hukuk örgütü ortak açıklama yaptı. Açıklamada; “Gizli tanıklık, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulmalıdır” denildi. Aralarında İnsan Hakları Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi’nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının ortak açıklaması şöyle: “Türkiye’de hukuk, tüm muhalif kesimleri sindirmenin, bastırmanın, korkutmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Yargı, halka yönelik katliamların, işçi cinayetlerinin, devletin faili olduğu suçların, idarelerin ihmalleri sonucu öngörülen, yol verilen ‘kazaların’ yargılama oyunuyla aklandığı, suçluların cezasız bırakıldığı, suçların meşrulaştırıldığı bir ‘adaletsizlik kazanı’ olarak kaynamaktadır.”

Usul hukuku pervasızca çiğneniyor

Hukuk örgütleri tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi yargılamalar iktidarın dosyalara özel atadığı yargıçlarla yürütülmekte, gizli tanık/ itirafçı sanık beyanları verilen kararlara tek başına esas alınmakta, yargılamalarda hukuka aykırı deliller üretilmekte, usul hukuku pervasızca çiğnenmektedir. Politik dosyalarda verilen tahliye kararları olağanüstü bir hızla savcılık itirazıyla karşılaşmakta; devrimci, demokrat, yurtseverler hapishanelerden çıkamadan yeniden gözaltına alınmaktadır. Gizli tanıklık, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Ankara - Anka