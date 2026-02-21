Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor

Ali BABACAN - DEVA Partisi Genel Başkanı

Milletimizin köklü değerlerine yaslanan, hakka ve hukuka bağlılığı ilke edinmiş Yeni Asya Gazetesi’nin 57. Kuruluş Yıl Dönümünü tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünü ve millet iradesine saygıyı esas alan bu yayıncılık anlayışı, çok partili hayata geçişten bu yana verdiğimiz demokrasi mücadelesi açısından son derece kıymetlidir. Bu vesileyle, Yeni Asya’nın yarım asrı aşan yayıncılık hayatında emeği geçen tüm çalışanlarını ve gönüllülerini tebrik ediyor; hayatını kaybetmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazetenin bundan sonra da aynı kararlılıkla milletimize hizmet etmesini temenni ediyorum.

