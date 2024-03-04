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5 MART 2024 SALI - YIL: 55

Yollarda ‘yap-işlet-devret’ yükü

04 Mart 2024, Pazartesi 23:45
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından hazırlanan beş yıllık yol haritasına göre, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan otoyol projeleri için 2024-2028 döneminde ödenecek tahmini garanti miktarı 831,9 milyar TL olarak hesaplandı.

Bu durum, Yap-İşlet-Devret modelinin bütçeye yükünü gözler önüne seriyor. Karar’ın haberine göre KGM’nin yol ağında yapmayı planladığı otoyol uzunluğunu 2028 yılı sonuna kadar 697 kilometreye ulaştırmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak, bu projelerin gerçekleşmesi için karşılaşılabilecek riskler arasında, proje güzergahlarında sonradan ortaya çıkan arkeolojik bulgular nedeniyle beklenmedik maliyet artışları ve kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kalması gibi durumlar sıralanıyor. Öte yandan, Yap-İşlet-Devret modelinin, özellikle bazı müteahhitleri fonlama aracı olarak kullanıldığı ve bütçede büyük bir karadelik oluşturduğu eleştirileri de gündemde.

Haber Merkezi

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