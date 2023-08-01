Yolsuzluk, ekonomileri çökertiyor

Lübnan, Sri Lanka, Arjantin, Mısır ve Pakistan… Bu ülkeler çok ağır ekonomik kriz döneminden geçiyor. Kötü yönetimler ve yolsuzluklar ekonomileri çöküşe götürüyor.

Levent Gürses, gazete Duvar’daki dünkü yazısında, “Krizdeki ekonomilerin derdi hep aynı: Yolsuzluk ve yanlış politikalar” ifadesini kullandı. Gürses, konuyla ilgili dünyadan örnekler verirken, “Kötü yönetimlerle, yolsuzlukla ekonomilerini çöküşe götüren, ciddi ekonomik kriz yaşayan ülkeleri ele alalım, dedim. Yanı başımızdaki Lübnan, ekonomisi bize benzetilen Arjantin, Asya’da turizm cenneti Sri Lanka, serbest piyasa ekonomisi modeli diye gösterilen Mısır ve Pakistan… Bu ülkeler yanlış kararlarla krize sürüklendi. Enflasyon tırmanırken, dini referanslarla faiz düşürerek enflasyonu azdıran, alım gücünü törpüleyen, para birimini değersizleştiren başka bir ülkeye olduğu gibi…” dedi. Gürses, yazısında adı geçen ülkelere dair ayrıntılı bilgiler de verdi. Haber Merkezi

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