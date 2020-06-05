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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldık

05 Haziran 2020, Cuma 01:19
AVRUPA YOLSUZLUKLA MÜCADELE GRUBU: ANKARA UYARILARA RAĞMEN YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELEDE 2019’DA DA ADIM ATMADI, KRİTERLERİN %70’İNİ YERİNE GETİRMEDİ.

Sadece % 10.8’i yerine getirilmiş

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO, Türkiye’nin 37 tavsiyeden yüzde 70.3’ünü hâlâ yerine getirmediğini, yüzde 18.9’unu kısmen yerine getirdiğini ve sadece yüzde 10.8’ini tamamladığını bildirdi.

Milletvekili, hâkim ve savcılar

Sİyasî partilerin finansmanının şeffaflığı ile ilgili durum en fazla vurgulanan konuların başında gelirken, milletvekili, hâkim ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesi için somut önlemler alınmadığı da ifade ediliyor.

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Yolsuzlukla  mücadelede sınıfta kaldık

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), daha önce yapılan uyarılara rağmen Türkiye’nin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele alanında 2019 yılında da etkili önlemleri almadığı uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO, üye ülkelerde parlamenter, hakim ve savcılarla, yüksek bürokratların yolsuzluğa karışmasına ve rüşvet almasına yönelik tedbirlerle ilgili yapılan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediği konusunda hazırlanan yıllık raporu yayımladı. Raporda, özellikle 4. tur çerçevesinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu “uyumsuzluk sürecine” dahil edilen 15 ülkenin yolsuzlukla mücadele attığı adımlar mercek altına alındı. Buna göre, yapılan 37 tavsiye içinde Türkiye’nin yüzde 70,3’ünü hâlâ yerine getirmediği, yüzde 18,9’unu kısmen yerine getirdiği, yüzde 10,8’ini ise tamamen yerine getirdiği bildirildi. 

Şeffaflık eleştirisi

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’den siyasî partilerin finansmanının şeffaflığının sağlanması ile ilgili durum, en fazla eleştiri yapılan konuların başında geliyor. Türkiye’de milletvekili, hakim ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesi konusunda, Ankara’nın somut tedbirler almadığı eleştirisi ve genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı uyarısı yapılırken, milletvekilleri için hala etik davranış kılavuzunun bulunmaması, yasama sürecinin şeffaflığı ve danışmanlık gibi konularda da sıkıntılar olduğu eleştirileri getiriliyor. GRECO, daha önceki raporunda Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hâkimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, bu düzenlemelerin yargıç ve hâkimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu uyarasında bulunmuştu. 

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