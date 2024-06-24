Yurt dışı harcı anayasaya aykırı

Seyahat özgürlüğünün yalnızca “kişinin kendi kusurlarından kaynaklanan” nedenlerle sınırlandırılabileceğinin altını çizen Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu, yurt dışına çıkış harcının fiyat fark etmeksizin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana fiyatına 20 kat zam yapılacağı iddia edilen yurt dışı çıkış harcı hakkındaki tartışmalar sürüyor. İlk olarak Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde 100 dolar bedeliyle uygulanmaya konan yurt dışı çıkış harcında o günlerden bugüne birçok kez değişiklik yapıldı. 2007 yılında 15 lira olarak uygulanan harç bedeli, Temmuz 2019 ile Şubat 2022 yılları arasında 50 lira olarak uygulandı. Harç bedeli, 2022 yılının mart ayından bugüne 150 lira olarak uygulanıyor. Elde edilen gelirler ise Toplu Konut İdaresi’ne aktarılıyor.

Vergi Uzmanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nedim Türkmen’in 20 Haziran’da paylaştığı belgeye göre, şu an 150 lira olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcı, kanunda yapılması planlanan değişiklik ile 3 bin liraya yükseltilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bu teklifin, TBMM’ye sunulacak olan vergi düzenlemeleri paketi içinde yer alması öngörülüyor.

Harca ilişkin zam beklentisinin artmasıyla birlikte, uygulamanın hukuki statüsü de tartışma konusu haline geldi. Yurt dışı çıkış harç pulunun hukuki durumunu Anayasa Hukukçusu, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASA-DER) Başkanı ve 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu yorumladı.

ANAYASA’YA AYKIRI

“Yurt dışı harcı Turgut Özal döneminden bu yana bir sorun” diyen Kaboğlu, harç uygulamasının anayasal dayanaklarını değerlendirdi. 1982 Anayasası’nın ilk metninde seyahat özgürlüğünün “ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması” nedeniyle kısıtlanabilmesine olanak tanındığını belirten Kaboğlu, 2001 yılında yapılan değişiklikle 23. maddede düzenlenen seyahat özgürlüğüne ilişkin ekonomik durum kısıtlamasının anayasa metninden çıkarıldığını söyledi. Kaboğlu, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile bu özgürlüğün yalnızca “suç soruşturması veya kovuşturması” nedeniyle kısıtlanabildiğini, söz konusu soruşturma veya kovuşturmaların da hakim kararına bağlandığını ifade etti. Bu durumda seyahat özgürlüğünün yalnızca “kişinin kendi kusurlarından kaynaklanan” nedenlerle sınırlandırılabileceğinin altını çizen Kaboğlu, yurt dışına çıkış harcının fiyat fark etmeksizin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Alınmakta olan harcın Anayasa’nın başka hükümleri bakımından da sorgulanabileceğini ifade eden Kaboğlu, 13. maddeye işaret etti. Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanma rejimini düzenleyen 13. maddesinde, hakkın özüne dokunma yasağı ve ölçülülük ilkesinin bulunduğunu belirten Kaboğlu, harç uygulamasının bu kriterlere göre de anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Anayasa’nın 13. ve 23. maddelerinin sınırlamaya izin vermesi durumunu da değerlendiren Kaboğlu, 3 bin lira olarak uygulanacağı iddia edilen harç bedelinin, Anayasa’nın vergi ödevini düzenleyen 73. maddesine aykırı olacağını ifade etti.