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Yüzde 45’inin kıdemi 3 yıl veya daha az

05 Eylül 2019, Perşembe 16:22
Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) açıkladığı rakamlara göre, yargıda görev yapan 20 bin 719 hâkim ve savcının yüzde 45’inin meslekte görev yaptığı süre 3 yıl veya daha az.

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), önceki gün internet sitesinde, 20 bin 719 hâkim ve savcının görev yaptığını açıkladı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yaşandığı dönemde ise 15 bin 304 hâkim ve savcı görev yapıyordu. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılının başında 3 bin 908 hâkim ve savcının ihraç edildiğini açıkladı. Buna göre, 15 Temmuz’dan bu yana en az 9 bin 323 yeni hâkim ve savcı alımı yapıldı. Yani, yargıda görev yapan 20 bin 719 hâkim ve savcının yüzde 45’inin meslekte görev yaptığı süre 3 yıl veya daha az.

Cirit, meslek kıdemine dikkat çekmişti 

HSK’nın internet sitesinde, görevde olan hâkim ve savcı sayısı 20 bin 719 olarak belirtilirken, bunun 14 bin 131’inin hâkim, 6 bin 588’inin ise savcı olduğuna dikkat çekildi. 13 bin 296 erkek, 7 bin 423 kadın hâkim ve savcının görev yaptığı da HSK’nın sitesinde açıklanan istatistiklere yansıdı. Erkek hâkim sayısı 7 bin 655, kadın hâkim sayısı 6 bin 476 olarak belirlenirken, erkek savcı sayısının 5 bin 641, kadın savcı sayısının 947 olduğu ifade edildi. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, geçen yıl adlî yıl açılışında yaptığı konuşmada, yalnızca Yargıtay’da görev yapan bine yakın tetkik hâkiminin yarısından fazlasının 5 yılın altında meslek kıdemine sahip olduğunu söylemişti. CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, geçen yıl yaptığı açıklamada, AKP teşkilâtlarında görev yapmış 113 avukatın, hâkim ve savcı yapıldığını duyurmuştu.

Barolar Feyzioğlu’na karşı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun başkanlığındaki yönetimin karar ve açıklamalarını eleştiren Ankara Barosu’nun ardından İstanbul Barosu da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını talep etti. Yapılan açıklamada, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun TBB delegasyonu ile birlikte Çarşamba günü yaptığı toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasına oybirliği ile karar verildiği belirtildi. Açıklamada, Avukatlık Kanunu’nun 115’inci maddesi uyarınca, TBB Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanabilmesi için en az 10 baro yönetim kurulunun kararının gerektiği hatırlatıldı. Toplantıda, bu konuda barolarla mutabakat sağlamak üzere başkana yetki verilmesi kararı alındığı da ifade edildi. DW Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Kemal Aytaç, İstanbul Barosu’nun en fazla delegeye sahip baro olduğunu hatırlatarak, alınacak kararla diğer barolara da çağrı yapmış olacaklarını ifade ederek en az 20 baronun bu çağrıya uyabileceğini dile getirdi. Aytaç bu konuda açık bir düzenleme olmadığını, ancak kıyasen diğer kurum ve bu gibi kuruluşlarda olduğu gibi yapılabileceğini belirterek, konunun yargıya gidebileceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: HSK, kıdem, yüzde 45
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