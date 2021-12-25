"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Annelere müjdeler

H. Muharrem OKUR
25 Aralık 2021, Cumartesi
Risale-i Nur Külliyatı’nda bütün mü’minlere, hatta bütün insanlara hitap eden çok sayıda müjde bulunmaktadır.

Bu müjdeler Risale-i Nur Külliyatı’nın çeşitli kitaplarına serpiştirilmiştir. Meselâ İhtiyarlar Risalesi, Gençlik Rehberi, Hastalar Risalesi, Medrese-i Yusufiye Risalesi v.b. birçok risaleler teselliler ve müjdelerle doludur. Hatta Risale-i Nurlar’ı birçok kimse bu müjdeleler vesilesi ile sevmiş ve diğer kitapları da okuyup istifade etmiştirler.

Bu cümleden olarak, Çocuk Taziyenamesi hem Lem’alar’da hem de Hastalar Risalesi’nde bulunan özel bir bölümdür. Bu bölümde Üstad çocuğu ölen annelere ve babalara çok büyük müjdeler vermiştir. Bu müjdeler doğrudan ulaştırıldığı gibi bazen de farklı durumlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Bu konuda Risale-i Nurlar’ı değişik öyküler aracılığı ile okuyucularına ulaştırmaya çalışan yazarlar ve kitapları mevcut. Bu kitaplardan bir tanesi de daha önce Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan “Terapistin Terapisi” kitabı. Bu kitapta ”Kızı ölen annenin feryadı“ isimli bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm birebir bu olayları yaşayan bir anne-babanın başından geçen olayın öyküsüdür. Bu öykü her okuyuşumda özel olarak benim dikkatimi çekmiştir.

Bu hakikatleri toplumun geniş kesimlerine ulaştırmanın yollarını aradım ve bu bölümü defalarca okudum. Her okuyuşumda, hizmet için şevk aldım. Bu feryadı yaşayan anne ve babaların feryadını durdurmak için neler yapabileceğimizi düşünerek, ekibimizle meşveret ettik. Öykünün yazarının  görüşünü de alarak müstakil olarak bu öyküyü çocuk taziyenamesi ile birlikte müstakil olarak cep kitabı halinde bastık. İsmini de yavrusunu genç yaşta Cennete yolcu eden bir anne verdi. “Annelere Müjde.” Bu hizmetimize sponsor olan ağabeyimize Allah razı olsun diyoruz. Elimizde bol miktarda var. Ücretsiz olarak dağıtılmasını isteyen kimselere göndereceğiz. Kargo ücreti olarak yüz adedi için 25 TL. Ticarî bir beklentimiz yok. İnşaallah hep birlikte güzel hizmetlere vesile oluruz.

Bu müjdeleri bilhassa özel olarak annelere, babalara, genel olarak da herkese birlikte ulaştıralım. Her insana direkt olarak bazı hakikatleri kabul ettirmek zor olabilir. Ancak bu küçük kitap aracılığı ile birçok kimseye iman hakikatlerini ulaştırmak mümkün. Çevremizde bu durumda bulunan çok kimsenin yüreğine su serpmek mümkün. Yeterki ellerine ulaştırabilelim. Bu küçük öykü ayrıca bir yarışmada ödül almış.

Kitapçığımızın eksik ve kusurlarını hoşgörü ile karşılamanızı rica ediyoruz. İnşaallah daha ileriki baskılarımızda bu eksikliklerimizi tamamlıyacağız. Sadece kargo ücreti karşılığı ücretsiz kitap isteklerinizi bekliyoruz.

 Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İndirimde devlet kötü örnek oldu'

    Samsun Yeni Asya hizmet binası sona yaklaşıyor

    'Vatandaş satmadıysa doları kim sattı?'

    Akademisyen-Eğitimci-Yazar Sebahattin Yaşar, Pazar Seminerlerinin bu haftaki misafiri olacak

    Açlık sınırı yeni asgarî ücreti şimdiden geçti

    Wagner, Mali’ye 500 asker yolladı

    Motorin ve LPG'de indirim kararı

    “Beytullahim de büyük bir hapishane“

    İran'dan askeri tatbikat: 16 balistik füze fırlatıldı

    Rusya'dan Google'a 99 milyon dolar para cezası

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

    Kılıçdaroğlu yeni ekonomik sistemi eleştirdi

    Putin’den Hz. Muhammed (asm) ile ilgili sözler

    Ekmeğin fiyatı yine artar mı?

    2 ayda Türkiye’yi turladılar

    Japonya, askeri harcamalar için rekor bütçe ayırdı

    Dolar'da son durum ne?

    "Yahudi yerleşimcilerin saldırıları şiddet döngüsüne yol açabilir"

    Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 kişi öldü

    4 il için çığ uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özgün bir model: Yeni Asya
    Genel

    'İndirimde devlet kötü örnek oldu'
    Cevher İLHAN

    “Hesâpsız-kitapsız deneme”
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Fizik alemde “sebep-sonuç” bağlantısı ve “kanun-emir”, “namus-irade” ilişkisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Üretim yok, israf var
    Sebahattin YAŞAR

    Önce duygusu yaşanırmış ayrılığın
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın i’câzı tahrifine bir seddir
    Ahmet BATTAL

    Planlı eskitme ve malikiyetin biçim değiştirmesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimaî meseleler de “ulum-u imaniye” içinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.