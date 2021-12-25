Annelere müjdeler

Risale-i Nur Külliyatı’nda bütün mü’minlere, hatta bütün insanlara hitap eden çok sayıda müjde bulunmaktadır.

Bu müjdeler Risale-i Nur Külliyatı’nın çeşitli kitaplarına serpiştirilmiştir. Meselâ İhtiyarlar Risalesi, Gençlik Rehberi, Hastalar Risalesi, Medrese-i Yusufiye Risalesi v.b. birçok risaleler teselliler ve müjdelerle doludur. Hatta Risale-i Nurlar’ı birçok kimse bu müjdeleler vesilesi ile sevmiş ve diğer kitapları da okuyup istifade etmiştirler.

Bu cümleden olarak, Çocuk Taziyenamesi hem Lem’alar’da hem de Hastalar Risalesi’nde bulunan özel bir bölümdür. Bu bölümde Üstad çocuğu ölen annelere ve babalara çok büyük müjdeler vermiştir. Bu müjdeler doğrudan ulaştırıldığı gibi bazen de farklı durumlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Bu konuda Risale-i Nurlar’ı değişik öyküler aracılığı ile okuyucularına ulaştırmaya çalışan yazarlar ve kitapları mevcut. Bu kitaplardan bir tanesi de daha önce Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan “Terapistin Terapisi” kitabı. Bu kitapta ”Kızı ölen annenin feryadı“ isimli bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm birebir bu olayları yaşayan bir anne-babanın başından geçen olayın öyküsüdür. Bu öykü her okuyuşumda özel olarak benim dikkatimi çekmiştir.

Bu hakikatleri toplumun geniş kesimlerine ulaştırmanın yollarını aradım ve bu bölümü defalarca okudum. Her okuyuşumda, hizmet için şevk aldım. Bu feryadı yaşayan anne ve babaların feryadını durdurmak için neler yapabileceğimizi düşünerek, ekibimizle meşveret ettik. Öykünün yazarının görüşünü de alarak müstakil olarak bu öyküyü çocuk taziyenamesi ile birlikte müstakil olarak cep kitabı halinde bastık. İsmini de yavrusunu genç yaşta Cennete yolcu eden bir anne verdi. “Annelere Müjde.” Bu hizmetimize sponsor olan ağabeyimize Allah razı olsun diyoruz. Elimizde bol miktarda var. Ücretsiz olarak dağıtılmasını isteyen kimselere göndereceğiz. Kargo ücreti olarak yüz adedi için 25 TL. Ticarî bir beklentimiz yok. İnşaallah hep birlikte güzel hizmetlere vesile oluruz.

Bu müjdeleri bilhassa özel olarak annelere, babalara, genel olarak da herkese birlikte ulaştıralım. Her insana direkt olarak bazı hakikatleri kabul ettirmek zor olabilir. Ancak bu küçük kitap aracılığı ile birçok kimseye iman hakikatlerini ulaştırmak mümkün. Çevremizde bu durumda bulunan çok kimsenin yüreğine su serpmek mümkün. Yeterki ellerine ulaştırabilelim. Bu küçük öykü ayrıca bir yarışmada ödül almış.

Kitapçığımızın eksik ve kusurlarını hoşgörü ile karşılamanızı rica ediyoruz. İnşaallah daha ileriki baskılarımızda bu eksikliklerimizi tamamlıyacağız. Sadece kargo ücreti karşılığı ücretsiz kitap isteklerinizi bekliyoruz.

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