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4 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Nurların neşri için fırsat zamanı

H. Muharrem OKUR
04 Şubat 2024, Pazar
Mübarek üç aylara girmiş bulunmanın şükrünü ve Ramazan ayına kavuşmanın duasını ettiğimiz şu günlerde, önceki yıllarda olduğu gibi yine ekibimizle birlikte Ramazan ayına özel olarak hazırlanıyoruz inşallah.

Malumunuz toplumumuzun hem maddi hem de manevi olarak pek çok ihtiyacı var. Maalesef gündemler, politikalar, stratejiler vs. hiçbir şey de bu ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte değil. Ramazan ayında ise insanlarımızı çeşitli meselelerin taarruzundan uzaklaştırmak, onları maneviyata yönlendirmek nispeten daha kolay ve makul.

Bu sebeple mübarek Ramazan ayı çok güzel bir fırsat. Enfüsi dairede başta kendi nefsimizin terbiyesi olmak üzere toplumumuzun selameti için çalışmak da özellikle Nur talebelerinin başlıca vazifesi.  Üstadımızın “Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mal (amellerin sevabı), bire bindir.” (Mektubat) ifadesiyle yaptığı teşvik de oldukça önemli.

Dolayısıyla ekibimizle birlikte bu Ramazan ayı da inşallah çok güzel hizmetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gazetemizde ilanlarını gördüğünüz “Ramazan, İktisat-Şükür Risaleleri” kitabının ülkemiz genelinde neşri de bu hedeflerden birisi.

Önceki yıllardan tecrübemiz, özellikle sahada bu tarz eserlerin insanlarımıza ulaştırılmasının çok güzel müsbet yansımaları olduğu yönünde. Üstadımızın adını duyunca hemen ilgilenenler, mutlaka okuyacağını beyan edenler, samimiyetle memnuniyetlerini ifade edenler… daha pek çok güzel olayla karşılaşıyoruz.

Bu sebeple Ramazan öncesi, Ramazan’ın manasını anlamak ve anlamlandırmak için dostlarınıza ve yakınlarınıza en güzel hediye belki de bu kitap. İster siz, isterseniz de bizler bu eseri isteyen herkese ulaştırabiliriz, dağıtımını yapabiliriz. Orucun mahiyetini anlayan, iktisat ve şükürdeki tılsımları fark eden bir birey başta kendisine ve ailesine, sonra da toplumumuza, Alem-i İslam’a faydalı bir birey olacaktır inşaallah. Gayret bizden tevfik Cenab-ı Hakk’dan.

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Selamünaleyküm,

Mektubuma başlamadan önce Allah’ın rahmeti ve bereketinin üzerinize olmasını yaradan Rabbimden niyaz eder, her daim selâmette olmanızı dilerim. Sizin adresinizi de okuduğum kitaplardan aldım. Maddî durumum iyi olmadığı ve bu istemiş olduğum Risale-i Nur serisini okumayı çok istediğim için yayınevinizin yardımcı olabileceğini düşündüğümden sizleri rahatsız ettim kusura bakmayın. Allah ebeden razı olsun, selâmlar.

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