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19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Ayetü’l-Kübrâ Risalesi

H. Muharrem OKUR
19 Ağustos 2022, Cuma
Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak yıllardır pek çok alanda neşriyat faaliyetlerimizi çeşitli sponsorlarımızın destekleriyle yürütüyoruz.

Hizmetlerimizin ana gündemini ve çoğunluğunu Medrese-i Yusufiye hizmetleri oluşturuyor. Ekibimizdeki görev paylaşımı ve oturmuş sistemimiz vesilesiyle Medrese-i Yusufiye hizmetleri elhamdülillah belirli bir düzende devam ediyor.

Bu hizmetlerin haricinde Türkiye genelindeki sponsorlarımızla, kardeşlerimizle yaptığımız görüşmelerde ve özellikle ekibimizle müfritane irtibat prensibinin de gereği olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, neşriyat faaliyetlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi görüşüyoruz.

Şükür mahiyetinde ve şevke medar olması kabilinden belirtebiliriz ki, yıllardır gerek İzmir içinde gerek Türkiye genelinde çok güzel faaliyetlerde bulunduk ve çok güzel neticeler aldık.

Bunun örneklerinden birisi; geçen aylarda yürüttüğümüz ve bir sponsor ağabeyimizin ön ayak olduğu “Ayetü’l-Kübra” risalesinin ülke genelindeki birçok yere ve kimselere ulaştırılması idi.

Hazırladığımız ufak bir bilgi notu ile Ayetü’l-Kübra risalesini ülkemiz genelinde;

-221 Kelam Hocasına,

-205 Üniversite Kütüphanesine,

-81 İl Müftülüğüne,

-81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne,

-250 İlçe Müftülüğüne,

-100 Gazete Yazarına,

-62 Fakülte Kütüphanesine (İlahiyat-Tıp-Hukuk) ulaştırdık.

Oldukça müsbet yankıları olan faaliyetimiz çerçevesinde bizlere çok güzel geri dönüşler oldu: “Selamünaleyküm Sayın Hasan Muharrem Bey, Ayetü’l-Kübra eşsiz eseriniz bugün elime geçti. Teşekkür eder ilmî çalışmalarınızda muvaffakiyetler temenni ederim. …. Müftüsü”

“Fakültemize göndermiş olduğunuz eser kütüphanemizde öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Teşekkür ederiz.”

“Şahsıma göndermiş olduğunuz kitaptan ötürü teşekkür ederim. Eser hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğimi belirtir, saygılarımı sunarım.”

Benzer teşekkür mailleri ve mesajları aldık. Bu hususta dualarınızı bekliyoruz.

Bizimle irtibat için: 0 (532) 471 53 52

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