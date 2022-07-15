Vatan ve millet ve bütün insanlıkça gayet azim faydaları temin edecek olan bu çok nafi eser külliyatını Eğer servetim olsa idi, neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. (Z. Gündüzalp, Şualar, 14. Şua)

Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının tamamına yakınında, “ihtiyacı olan kimselere Risale-i Nur Külllüyatının temel eserlerini hediye ediyoruz” başlığı ile bir çalışma yaptık. Böyle bir çalışmayı ilk defa yaptık. Bu durumda gördük ki Risale-i Nurlara ihtiyaç çok fazla. Bizden yayın isteğinde bulan kimseleri şöyle sıralayabiliriz: Risale-i Nur Külliyatının tamamını veya birkaçını isteyenler. Maddi imkanı olmayan mağdur kimseler, ceza evinden çıkanlar, üniversite öğrencileri, KHK’lı kimseler. Risale-i Nur Külliyatını yeni tanıyanlar.

Haziran ayının sonuna kadar isteyen kimselere temel eserleri verdik. Ancak anladık ki bu konudaki ihtiyaç çok daha fazla. Mevcut imkanlarımız sınırlı. Elimizde birikmiş çok istek var. Bu istekleri bitirdikten sonra daha az kitapla daha çok kişiye kitap vermeyi hedefleyen yeni bir kampanya düşünüyoruz.

Haliyle Türkiye’nin ekonomik durumu hizmetlerimize çok büyük güçlükler getiriyor. Aybaşı itibarı ile kitaplara yüksek oranda zam geldi. Külliyat başına 36 TL kargo parası ödüyoruz. Yakın ve uzak çevremizde en çok konuşulan konu okumamak ve okunmadığından şikayetçi olması. Bizlerinde muhatap olduğumuz kimseler ise okuyacak kitap bulamamaktan şikayetçi.

Bu durumda okuyanların artması ve hele hele Risale-i Nur Külliyatı’nın çok okunması yarınımıza en büyük yatırım.

Neden?

‘Çünki biz hizmetkârız. Risale-i Nur’un vazifesi, imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmağa mükellefiz.’ (Şualar 14. Şuâ) kaidesince gelin hep birlikte bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirebilmek adına hizmet edelim.