Şeytanî desiselerin mağlup edilmesi - 4

Merhum Hulusi Ağabey; Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Altıncı Kısmı olan Hücumat-ı Sitte risalesini mütalaa ederken bu risaleden altı desise-i şeytaniyenin, altı iman rüknü ile her birinin bir bağı olduğu kanaatına varıyor ve o mevzuda Barla Lahikası’nın 118. Mektubundan izahatlarda bulunuyor.

6)Tembellik ve tenperverlik yerine vazifedarlık, kudsî ve her saati bir gün ibadet hükmüne geçecek kıymette olduğuna şüphe edilmemek lâzım gelen Kur’ânî hizmete vakit bırakmayacak hallere karşı, bu hizmetin ulviyetini dahi düşünerek, elden çıkmazdan evvel gözü dört açmayı, yani ölmezden evvel hayatın kadrini bilmek gibi, kat’î bir lisanla AHİRETE İMAN’a delâleten, remzen, işareten, sarahaten ders veriyorsunuz ve ikaz lütfunda bulunuyorsunuz,beyanıyla şeytanın bizi tenbellik ve tenperverlik desisesine çekmesine karşı ikaz ediyor.

Ayrıca hücumat-ı sitte risalesi olan 29. mektubun 6. kısmında da Üstad; “Evet, şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlâslı, himmeti âlî gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki:

İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle onları hizmet-i Kur’âniyeden alıkoyuyorlar ki haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur’âniyeye vakit bulmasın; bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin.

Yani bir kısmımıza güya müdürlük, daire başkanlığı v.b gibi cazibedar dünyevi makam ve mevkiler vererek hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeden uzaklaştırmak isteyen komiteler var. Bu gibi vazifelerin hizmetimize bir faidesi olacaksa kabul edilmeli kanaatimce. Hatta bir ağabeyimiz dünyevi alacağınız her vazife ve rütbe mutlaka Risale-i Nur hizmeti odaklı olsun demişti.

Üstad’ın Hücumat-ı Sitte’nin sonundaki tespitlerini de hatırlayalım: “Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz. Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Her bir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın.”