"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Birliğe neden ihtiyaç vardır?

Halil ELİTOK
01 Haziran 2026, Pazartesi
Müslümanların zillet içinde esaret altında kalmamaları, izzetle yaşamaları için akıllarını başlarına alarak bölünmüşlük tablosundan yararlanmak isteyen zalimlere karşı “Mü’minler kardeştir. Öyle ise Müslümanların aralarını bularak ıslah edin, birbirinize yardımcı olun, barış ve huzur içinde birbirinizin kusuruna bakmayarak birliğinizi koruyun”1 ayetinin emrettiği kardeşlik ve birlik prensibine her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuzu görmekteyiz.

Bediüzzaman, bu İlâhî prensibe uyulmadığı takdirde Müslümanların hukuklarını koruyamadıkları gibi hayatlarını dahi muhafaza edemeyeceklerini söyler. Bunun yegane çaresinin de Peygamberimizin (asm), “Mü’minler kemerli binalardaki birbirine destek veren taşlar gibi olmalıdır”2 hadisine uymak olduğunu belirtmiştir.

Bediüzzaman, Osmanlı devletinin son zamanlarında aktif olarak sosyal ve siyasî hayatın içinde bulunduğu ve büyük savaşları ve kargaşaları gördüğü için tecrübelerine dayanarak, ta asrın başında “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu iç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihad edeceğiz”4 diyerek düşmanlığın insanlara karşı değil, insanların insanlık cevherini öldüren cehalet, zaruret ve bölünmüşlük gibi kötü huy ve alışkanlıklara yönelmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Bediüzzaman, yaşanan tecrübelere dayanarak bir başka noktaya daha parmak basar. O da, insanlığın “Hürmet, merhamet, kardeşlik, sevgi, saygı ahiret duygusu ve Allah korkusu” gibi manevî değerlerini tahrip eden, yeryüzünü zulüm ve kan ile dolduran zalim ve gaddarlara karşı dinî değerlere ve imana önem veren “Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, ihtilaflı konuları bir tarafa bırakarak birlikte hareket etmek gerektiğini”4 ifade eder.

“Yahudî ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz”5 ayetini delil getirerek bu beraberliğe karşı çıkanlara da Bediüzzaman, “Her Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi, her bir kâfirin de bütün sıfat ve sanatlarının kâfir olması gerekmediği”6 gerçeğinden yola çıkarak Hıristiyanların da Müslüman olan sıfat ve sanatlarını takdir ederek dünya sulhu ve asayişi korumak için dostluk kurmanın Kur’ân’ın yasağına dahil olmadığı görüşünü savunmuştur.

Organize teşkilatlar suretinde hareket eden, kurumsal olarak çalışan dehşetli dinsizlik komitelerine karşı ferdî mukavemetin yeterli olamayacağını da belirleyen Bediüzzaman bu komitelerekarşı ancak “şahs-ı manevî” dediği kurumsal birliktelikler ile mücadele edildiği takdirde başarılı olma fırsatını yakalayacağımızı da belirlemiştir.7  

Dipnotlar:

1- Hucurat Suresi: 10.

2- Buharî, Salât, 88, Edeb, 36, Müslim , birr, 65. 

3- Divan-ı Harb-i Örfî, s. 19.

4- Lem’alar, 20. Lema, 2. Sebep, s. 375.

5- Maide Suresi: 51.

6- Münazarat, s. 45.

7- Lem’alar,  20. Lema, 5. Sebep, s. 380.

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısı 3376'ya yükseldi

    Yurt genelinde hem yağışlı hem de sıcak hava kapıda

    İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi: Pezeşkiyan istifa etmedi

    Yollarda dönüş yoğunluğu devam ediyor

    ABD'de ICE gözaltı merkezi çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Zelenskiy: Rusya'nın yoğun bir saldırı ihtimali geçerliliğini koruyor

    İran: Kara sularımız üzerinde ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

    İHA'ların izinsiz uçuşuna karşı yeni dönem: İHATTYS

    'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez PSG

    4 küresel kuruluştan Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı önemli uyarılar

    Havalimanlarında ücretsiz içme suyu adımıyla ilgili son durum?

    Beyaz Saray: Trump, 'sadece' ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaktır

    Körfez ülkelerindek yapay zeka atağı

    İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

    İran'la ilgili son kararı bugün verebilir - İran: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

    Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırı hakkında Dışişleri'nden açıklama

    New Glenn roketi test sırasında patladı

    Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hekim, bakan, şair ve yazar... Namık gedik unutulmadı - İşkence ile öldürülüp intihar süsü verildi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.