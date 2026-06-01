"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bayramın bereketi, emanetin mesuliyeti

Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin huzurunu ve şükrünü yaşadık. Bayramlar, sadece sevinç günleri değildir. Aynı zamanda şükrün, kardeşliğin, yardımlaşmanın, fedakârlığın ve paylaşma ahlâkının yeniden hatırlandığı müstesna zamanlardır.

Kurban ibadeti de bu ulvî mananın en güçlü tezahürlerinden biridir. Mü’min, kurban vesilesiyle Rabbine yakınlaşmayı, malından infak etmeyi, ihtiyaç sahibinin sofrasına bereket taşımayı ve kardeşlik hukukunu diri tutmayı öğrenir.

Bu yıl da Avustralya Nur Vakfı ile iş birliği içinde Yeni Asya Vakfı olarak, hayırsever bağışçılarımızın vakfımıza emanet ettiği kurbanları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın bahtiyarlığını yaşadık. 

2026 yılı Kurban Organizasyonu kapsamında emanet edilen kurbanlar, Etiyopya’nın muhtelif beldelerinde İslâmî usullere tam riayet edilerek kesildi ve bayram sevincine muhtaç ailelere ulaştırıldı.

Etiyopya, İslâm tarihinin ilk dönemlerinden itibaren özel bir yere sahiptir. Habeşistan hicretiyle birlikte, Mekke’de baskı gören ilk Müslümanlara kapılarını açan bu coğrafya, adalet ve himaye hatırasıyla İslâm hafızasında müstesna bir mevkiye sahiptir. Ashab-ı Kiramın sığındığı, Necaşî’nin adaletiyle tarihe geçen bu beldelere bugün kurban emanetlerinin ulaştırılması, sadece bir yardım faaliyeti değil; aynı zamanda asırlık bir kardeşlik hatırasının yeniden canlanması anlamını taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki organizasyonumuz da emanet mesuliyetinin idraki içinde yürütüldü. Kesim ve dağıtım süreçleri dikkatle takip edildi; saha koordinasyonu titizlikle sağlandı. Her bir kurban emaneti, bağışçılarımızın güvenine layık olma hassasiyetiyle yerine ulaştırıldı. Böylece Türkiye’den uzanan bir hayır eli, Afrika’da nice haneye bayram bereketi, nice gönle sevinç ve dua olarak yansıdı.

Kurban organizasyonları, yalnızca bir yardım faaliyeti olarak görülmemelidir. Bu hizmetler, aynı zamanda gönüller arasında kurulan manevî bir köprüdür. Uzak coğrafyalardaki kardeşlerimizin sofrasına ulaşan bir kurban hissesi, sadece Kurban eti yardımı değil; “Sizi unutmadık, dualarınızdayız, kardeşliğimiz devam ediyor” mesajıdır. Bu yönüyle kurban, coğrafyaları aşan bir kardeşlik dili, ümmet bilincini diri tutan mübarek bir vesiledir.

Yeni Asya Vakfı olarak bu hayırlı hizmete destek veren bütün bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Gösterilen güven, yapılan bağışlar ve teslim edilen emanetler bizim için büyük bir mesuliyeti ifade etmektedir. Cenab-ı Hak’tan, kesilen kurbanların, yapılan bağışların ve bu hayra vesile olan bütün gayretlerin dergâh-ı İlâhîde makbul olmasını niyaz ediyoruz.

Bu vesileyle, organizasyonun sahada yürütülmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimize, Avustralya Nur Vakfı’na, gönüllülerimize ve hayır sahiplerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir bayram sevincinin uzak diyarlarda paylaşılmasına vesile olmak, hizmet anlayışımızın en güzel tezahürlerinden biridir.

Önümüzdeki dönemde de Yeni Asya Vakfı olarak eğitim, yardım ve sosyal hizmet alanlarında yeni çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz. Kurban organizasyonlarımızdan ve diğer hizmet faaliyetlerimizden haberdar olmak isteyen dostlarımız, vakfımızın duyuru kanallarını ve WhatsApp kanalını takip edebilirler: https://whatsapp.com/channel/0029VbCWYKS.

Bayramın ruhu paylaşmakla, kurbanın hikmeti ise emanete sadakatle tamamlanır. Rabbimiz, yapılan bütün hayırları kabul eylesin; Kurban Bayramı’nın ülkemize, İslâm âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini nasip etsin.

Her türlü görüş ve teklifleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

WhatsApp: 0545 599 5492

E-posta: [email protected]

Hepinize bereketli, feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

