"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Tarafgirâne tarihçilik olmaz

M. Latif SALİHOĞLU
01 Haziran 2026, Pazartesi
Yıllardır yazıyoruz, her vesileyle söyleyip duruyoruz “Yakın tarih yeniden yazılmalı” diye.

Sebebi gayet basit ve açık: Bilhassa okullarda ders verilen “resmî tarih” doğru yazılmamış. Kronolojik ve ansiklopedik bilgiler dışında, Nisan 1909’dan bu yana olan metinlerde neredeyse doğru bilgiye rastlayamıyorsunuz.

O tarihte, bir ismi “Selanik Ordusu” olan 3. Ordu darbe yaptı. Yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilân etti. Sultan Abdülhamid’i tahttan indirdi. Kendilerine muhalif gördüklerini de en ağır şekilde cezalandırarak tarihin seyrini değiştirdi. Her türlü inisiyatifi ele geçirdi. Diyebiliriz ki, 115 seneyi aşkın süredir “resmî tarih”e dair inisiyatif hâlâ ellerinden çıkmış değil. Bu geniş zaman zarfında, o kadar çok ve çeşitli hükûmetler geldi geçti; ama, yine de doğru tarihin yazılmasına muvaffak olunamadı. 

Demek ki, tarafgirlik çok şiddetli. Oysa, tarafgirlikle doğru tarihçilik bir arada olmaz, olamaz.

«

Resmî görüşün jakoben tarafgirleri, yeni Türkiye tarihini 19 Mayıs 1919’dan başlatıyorlar. Ondan öncesi âdeta yok hükmünde; ondan sonrası da yalan ve düzmece bilgilerle yakın tarih yeni nesillere yutturmaya çalışıyorlar.

Bakın, o tarihte İstanbul işgal altında. Başta İngiliz kuvvetleri olmak üzere, işgal komiserliğinin onayı-vizesi olamadan boğazlardan hiçbir gemi giriş-çıkış yapamıyor.

Peki, o meşhûr Bandırma vapuru ve içindekiler İstanbul Boğazından nasıl çıkış yapabildi? İngiliz vizesi olmadan mümkün mü? Kat’iyyen. Kezâ, aynı vapur yine İngilizlerin işgali altındaki Samsun limanına nasıl girip demirledi? Orada günlerce nasıl durabildi? 15. Kolordunun başındaki Karabekir Paşa, Mustafa Kemal ve beraberindeki heyeti bir aydır Trabzon’da beklerden, onlar neden başka bir rotaya yöneldiler?

Dahası, İstanbul’da bulunan padişah, sadrâzam ve ordu komutanlığının izni olmadan, herhangi bir Osmanlı subayı veya subay grubu kendi başına buyruk bir şekilde kalkıp Anadolu’ya gidebilir mi? Mümkün değil.

Ama, gelin görün ki, bütün bu sorular cevapsız kalıyor. Zira, 19 Mayıs’dan öncesi önemsenmiyor. Hatta, neler olup bittiği bilinsin istenmiyor. Onun için, çoğu yerde mevzular ya es geçiliyor, ya da kasten ve bilerek konu çarpıtılarak anlatılıyor.

Peki, bundan maksat-murat ne? Yakın tarihin bir kısmı atlanarak, geri kalanı da çarpıtılırak nereye varılmak isteniyor? Bundan nasıl bir menfaat umuluyor?

Ve, can alıcı asıl soru: Mazisini doğru şekilde, yani olduğu gibi bilmeyen bir nesil, geleceğini nasıl inşa edecek?

İşte, tam bu noktada Üstad Bediüzzaman’ın şu sözünü hatırlatmak bir hakşinaslık olsa gerek. Muhakemât’ta diyor ki Üstad “Hakikî vukuatı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir.”

«

Temennimiz şudur: Bilhassa günümüzde etkileri, yansımaları devam eden tarih silsilesi doğru şekilde yazılsın ve yalansız, tarafsız, objektif bir şekilde nesillere aktarmaya çalışılsın. Bunun faydaları sayılamayacak kadar çok olduğu gibi, aksi yöndeki gidişatın da sayılamayacak kadar çok zararı vardır.

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısı 3376'ya yükseldi

    Yurt genelinde hem yağışlı hem de sıcak hava kapıda

    İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi: Pezeşkiyan istifa etmedi

    Yollarda dönüş yoğunluğu devam ediyor

    ABD'de ICE gözaltı merkezi çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Zelenskiy: Rusya'nın yoğun bir saldırı ihtimali geçerliliğini koruyor

    İran: Kara sularımız üzerinde ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

    İHA'ların izinsiz uçuşuna karşı yeni dönem: İHATTYS

    'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez PSG

    4 küresel kuruluştan Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı önemli uyarılar

    Havalimanlarında ücretsiz içme suyu adımıyla ilgili son durum?

    Beyaz Saray: Trump, 'sadece' ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaktır

    Körfez ülkelerindek yapay zeka atağı

    İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

    İran'la ilgili son kararı bugün verebilir - İran: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

    Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırı hakkında Dışişleri'nden açıklama

    New Glenn roketi test sırasında patladı

    Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hekim, bakan, şair ve yazar... Namık gedik unutulmadı - İşkence ile öldürülüp intihar süsü verildi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.