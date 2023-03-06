Oğlum Mesut Emin Küçükçopur

MESUT EMİN Küçükçopur 1989 yılında Konya Ereğli de dünyaya geldi. Üniversite sınavında ODTÜ’yle bağlantılı olan Gazi Antep Üniversitesi Elektirik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesini kazandı.

Bu Fakültenin İngilizce hazırlık kısmını okuduğu yılın sonunda (2009) Work and Travel proğramı ile ABD ye gitti. Proğram sonunda dönüş yapmayarak Dil Kursuna devam etti. Dil Kursları sırasında ve diğer zamanlarda hem çalıştı hem okudu. Kurslarda başarılı olduğu için Kominik Koleje ve sonrasında Teksas Teknoloji üniversitesi Petrol Mühendisliği bölümüne kayıt oldu. Aynı zamanda Makine Mühendisliği de okudu. Buradaki derslerde yüksek başarısı dolayısıyla bu Üniversite (Teksas Teknoloji Üniversitesi) nin en başarılı dört öğrenciye verdiği bursu kazandı. California’da başladığı iş hayatını Teksas’ta devam ettirdi. 2019 yılında abisinin beyin tümörü ameliyatı haberini aldıktan sonra birkaç gün içerisinde işlerini devrederek Türkiye’ye geldi. Beş ay gibi bir süre kaldıktan sonra tekrar ABD ye döndü.

Kişilik olarak merhametli ve yardım sever bir yapısı vardı. Yürüyüşe çıktığı bir zamanda evsiz birisine kış olduğu için Montunu verdiğini, onun sevincini görünce üzerindeki kazağıda çıkartıp verdiğini, evine koşarak gittiğini anlatmıştı.

3 yıl önce Amerika’da kahve içmek için gittiği bir kafede orta yaşın üzerinde birisinin bir masada tek başına ve üzüntülü bir vaziyette oturduğunu görür. Onu teselli etmek üzer masasına yaklaşır ve “beyefendi sizi üzgün görüyorum bir sıkıntınız mı var?” diye yaklaşır ve birlikte kahve içerken adam bir problemi olduğunu ve ondan dolayı düşünceli olduğunu anlatır. Mesut Emin, o problemin çözümünü anlatır. Bunun üzerine adam “ben bu problemi bu işin en yetkin makine uzmanlarına götürdüm çözüm bulamadım, siz nasıl çözdünüz?” der. Adam teşekkürle beraber Mesut Emin’in telefonunu ister. Ayrıldıktan iki gün sonra Adam Mesut Emin’i kahve içmeye davet eder. Birlikte kahve içerken “ben seninle çalışmak istiyorum bunu için de size Bir Milyon Dolar vereyim” der. İşin ne olduğunu sorar. Adam da kendisinin Teksas ve diğer bölgelerde oyun-kumar salonlarının olduğunu söyleyince Mesut Emin, kumar oyunu olduğu için kabul etmez ve ayrılırlar.

Bu olayı bize anlattığında ben ve ailem çok memnun olduk. “Oğlum Allah senden razı olsun, seni tebrik ediyoruz” dedik. O da sıradan bir iş yapmış gibi “asıl ben sizi tebrik ediyorum, siz bize bu eğitimi verdiniz. Ben bu düşünceyi sizden ve küçüklüğümüzde devam ettiğimiz dershaneden (Risale-i Nur Dershanesi) aldık” demişti.

Bir diğer olay da bu yıl yaşandı. Amerika’da lüks evler yaparak elit tabakaya hitap eden bir firma iş teklifi yapıyor ve yıllık bir buçuk milyon dolar teklif ediyor. Mesut Emin, düşünmek için zaman istiyor. Bizimle de istişare etti. Biz de “sen bilirsin. Görünürde bir sıkıntılı durum yok gibi” dedik. O ise yaptığı araştırmalar sonunda işi kabul etmemiş. Kurban Bayramından sonra Türkiye’ye gelmişti, yine aradılar. Biz ‘kabul etsen iyi olurdu’ deyince, “Onlar bana belediyelerle vs çözemedikleri pis işlerini çözmem için bana bu rakamı teklif ediyorlar. Onun için kabul etmedim, para adamı bozar” dedi. Biz de onu onaylamıştık.

4 Aralık Pazar günü için ABD’ye dönüş biletini aldı. Hazırlıklara devam ederken 29 Kasım günü ani bir sırt ağrısı sonra mide ve karın ağrısı ile Konya Şehir Hastanesi acile, sonra Meram Tıp Fakültesi Hastanesi aciline sevk edildi ve aynı gün Hakkın rahmetine kavuştu. Allah Rahmet eylesin. Kabri Cennet bahçelerinden bir bahçe, makamı Cennet olsun, Peygamberimize Üstadımıza ve sevdiklerine komşu eylesin.