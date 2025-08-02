İnsanlık İsrail zulmünü yenecek

Tabiî ki en başta ‘inşallah’ diyerek kanaatimizi ifade etmek icap edecek: Fıtratın sesini dinleyen insanlık, İsrail’in yaptığı zulümlere daha fazla sessiz kalamayacak ve yakında Allah’ın izniyle İsrail zulmünü sona erdirecek.

Ve yine gelişmelere bakılırsa sabah akşam kınadığımız, kızdığımız ve zulme sessiz kalmakla itham ettiğimiz “Batı”daki insanlar buna vesile olacak, İsrail’i durduracak gibi görünüyor.

Böyle düşünmemize vesile olan bir haber şöyle: “The Washington Post gazetesi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında öldürülen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimlerinin bazılarını gazete sayfasına taşıdı ve internet sitesinde ise isim listesinin tamamını yayınladı. The Washington Post’un internet sitesinde, X hesabında ve gazetesinde Gazze’de hayatını kaybeden 60 bin kişi içerisindeki çocukların isimleri anıldı. Saldırılarda öldürülen bazı çocukların fotoğrafları ve onlara dair kısa açıklamaların yer verildiği listenin site versiyonunda, ilk doğum gününü kutlayamadan 70 günlükken yaşamını yitiren Sannd Abu al-Shaer ile büyüdüğünde çocuk doktoru olmanın hayalini kuran 5 yaşındaki ağabeyi Tariq Abu al-Shaer’in fotoğraf ve hikayelerine yer verildi.” (aa.com.tr, 31 Temmuz 2025)

İsrail’in zulmünün sona ereceğini düşündüren başka gelişmeler de var. Biri şöyle: Gazze’deki savaş sebebiyle İsrail’e yönelik eleştirilerini artıran Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayacağını açıkladı. Bu karar Bir Avrupa Birliği ülkesinin bu alandaki ilk adımı olarak dikkat çekiyor. (AA, 31 Temmuz 2025)

Bir başka gelişme: Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin’e ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, “Bu çatışmanın kalıcı çözümü ancak müzakere edilmiş iki devletli bir çözümle mümkündür. Bu yol hem İsraillilere hem de Filistinlilere barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilir. Almanya için Filistin devletinin tanınması bu sürecin sonunda yer alsa da sürecin artık başlatılması gerekmektedir. Almanya bu hedeften vazgeçmeyecek, tek taraflı adımlar karşısında ise tepki göstermek zorunda kalacaktır.”

Bir başkası: Almanya’da 200’ü aşkın sanatçı Başbakan Friedrich Merz’e açık mektup yazarak İsrail’e yönelik silah ihracatının durdurulmasını istedi.

Şimdiye kadar sabah akşam İsrail’e destek açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması da dikkat çeken başka bir gelişme. İlgili haber şöyle: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de İsrail’in neden olduğu açlık felaketine ilişkin “soykırım” kelimesini kullanmaktan kaçınırken, “(Gazze’de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç.” dedi. Başkan Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği imza töreninde Gazze’deki açlık felaketine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’nin “Gazze soykırım var” açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki soruyu cevapladı.

ABD Başkanı, “soykırım” ifadesini kullanmaktan kaçınırken, “(Gazze’de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum.” ifadelerini kullandı.

Bütün bu gelişmeler İsrail zulmünün sona ermesinin yakın olduğunu akla getirmiyor mu? Temennimiz ve duamız bu yönde...

