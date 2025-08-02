"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İttifakta kuvvet, ittihadda hayat var

Risale-i Nur'dan
02 Ağustos 2025, Cumartesi
5 Aralık 1908 Bediüzzaman Said Nursî’nin Nasâyihi

[22 Teşrinisani 1324, Kürd Teavün ve Terakki gazetesi, Sayı: 1. [Kürtçe olarak neşredilen bu makalenin Türkçe tercümesi gazetenin 1 hafta sonraki sayısında (29 Teşrinisani 1324/12 Aralık 1908, Sayı: 2, Sayfa: 13.) yayınlanmıştır.]

Yâ Ma’şere’l-Ekrad!

İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var. İttihadın habl-i metinini, muhabbetin dayanıklı halatını sıkı tutun ki, sizi belâlardan kurtarsın. Güzelce kulak veriniz, dinleyiniz.

Size bir şey söyleyeyim: Biliniz ki; üç, evet üç cevherimiz vardır ki, muhafazasını bizden istiyorlar:

Birincisi: İslâmiyet ki, milyonlarla şühedamızın kanını ona paha vermişiz.

İkincisi: Cevher-i insaniyet ki, bizi heyet-i içtimaiye nazarında insan gösterecek odur.

Üçüncüsü: Milliyet ki, pişvâlarımızın, seleflerimizin ruhlarını mezarda şâd ettirecek bir tuhfemiz ve onlarla rabıta-i ezeliye ve ebediyemiz olacaktır.

Şu üç cevhere mukabil bir de üç düşmanımız vardır ki, bizi mahvediyor:

Birincisi: Fakr ki, İstanbul’daki kırk bin hamalın vücudu o düşmanımızın numune-i tasallutudur.

İkincisi: Cehil ki, birinci düşmanımızın istilâsına büyük bir yardımcıdır. Zebun-u fakr olan o kırk bin hamalın içinde binde biri bir gazeteyi okuyamıyor ki, bir tarîk-ı necat bulsun.

Üçüncüsü: İhtilâf ve muâdât-ı cahilânemizdir ki, biz birbirimizle boğuştukça bir terbiyeye bihakkın kesb-i istihkak ediyorduk. Hükûmet dahi terbiye-i vifakiye yerine tezyid-i nifaka çalışıyor, hakkımızda her nevi zulüm ve i’tisaf icrasına bizi lâyık görerek insafsızlık ediyordu.

Şimdi bilmeli ve anlamalıyız ki, şu üç düşmanımızı kahretmek ve o üç cevherimizi onların ellerinden kurtarmak için de elmastan masnu üç seyf-i sâtı-ı celâdet bize lâzımdır:

Birinci kılıcımız maarif, ikinci ittifak ve muhabbet-i millî, üçüncü de teşebbüs-ü şahsî ve sa’y-i nefsîdir. Herkes nefsine itimat etmelidir ki, haricin muavenet imtinanından, tezellülden, iftikardan istiğna hâsıl etsin, mezellet yükleri altında eğilmekten, her dest-i kahr-ı i’tisafa boyun eğmekten âzâde kalsın.

Son vasiyetim şudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sıkı tutmak, ittihad etmek, ittifak âleminde yaşamak!

Bediüzzaman Said Nursî

Eski Said Dönemi Eserleri, 

Makalat, s. 27

LUGATÇE:

dest-i kahr-ı i’tisaf: haksızlığın kahredici eli.

habl-i metin: sağlam ve kopmaz ip.

imtinan: iyiliği başa kakma; minnet altında bırakma.

i’tisaf: haksızlık.

ittihad: birleşme, fikir birliği etme.

muâdât-ı cahilâne: bilgisizce karşılıklı düşmanlık.

nasâyih: nasihatler, öğütler.

pişvâ: önder, reis.

sa’y-i nefsî: şahsî çaba ve gayret.

seyf-i sâtı-ı celâdet: parlak yiğitlik kılıcı.

tarîk-ı necat: kurtuluş yolu.

terbiye-i vifakiye: uzlaştırıcı terbiye ve eğitim.

tuhfe: hediye, armağan.

uhuvvet: kardeşlik.

Yâ Ma’şere’l-Ekrad: Ey Kürtler topluluğu!

zebun-u fakr: fakirlikten kurtulamayan, yoksulluk düşkünü.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'tan nükleer denizaltıların "uygun bölgelere" konuşlandırılması talimatı

    Fransa’da Kur’ân yakan kişiye hapis cezası

    'Türkiye’nin tamamı yangın sahası'

    Adana'da bir eğitim uçağı düştü: Pilot ve bir yolcu yaralandı

    Tekirdağ Şarköy'de orman yangını

    Polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma

    "Barış istiyorsa dikkatli ve derinlemesine müdahil olmalı"

    Meteoroloji Ankara ve Konya'yı uyardı

    Bursa Yenişehir'de ormanlık alanda yangın

    Çocuklar tuz ve suyla karınlarını doldurarak uyumaya çalışıyor

    Sıcak havalarda kalp krizi ve panik atak belirtilerine dikkat

    "(Suriye konusunda) Ortak bir anlayışa sahip değiliz"

    PMYO'ya 2 bin 500 öğrenci alınacak

    Her birinin ayrı bir yürek burkan hikâyesi var - Gazze'de katledilen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimleri yayınlandı

    Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon, zorla sorguya getirilecek

    "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç"

    Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti

    Yusuf İslam'dan Gazze paylaşımı - "Çocuk işkencecileri, Hz. İsa'nın (a.s.) diliyle lanetlenmiştir"

    Rusya'da, internette aşırılıkçı içerikleri aratanlara ceza verilecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fransa’da Kur’ân yakan kişiye hapis cezası
    Genel

    Trump'tan nükleer denizaltıların "uygun bölgelere" konuşlandırılması talimatı
    Genel

    'Türkiye’nin tamamı yangın sahası'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.