Ramazan - Şiir

Büyük tefekkür denilmiş yapılan ibadet
Viraneye dönen gönüller bulmuşlar hayat
Tadı kaçmış dünyanın, görünen her şey bayat
Cennet ırmaklarında şevkle akar Ramazan
Kâlb ve Ruh, ulvi alemlere eder seyahat
Anlaşılır tevazu, mahviyet, nefisle cihad
Gönül, enginlere kanat açar her zaman
Mubarek ayın yarısı bugün on beş Ramazan
Uyanalım her günü edelim ihya
Her halimiz olsun edep ile haya
Bu hazine ele geçmez her zaman
Bir su misali akar gider Ramazan
Geç şu dünyanın hay ve huyundan
Azığın olsun daima Nur deryasından
Bilir insan olanlar, anlamaz hayvan
Uyan gafletten artık, bak Ramazan
Büyük tefekkür denilmiş, kula İbadet
Viraneye dönen gönüller, bulur hayat
Tadı kaçmış dünyanın, her şey bayat
Bunlardan müstesna, elbet Ramazan
Ruhlar ulvi alemlere, ederken seyahat
Anlaşılır ihlâs, tevazu, ve nefisle cihad
Gönül enginlere kanat açar her zaman
Değerlendir fani ömrü, işte ramazan
O geçmiş ve gelecek alemlere rahmettir
Onda yapılan hayır, en güzel ibadettir
Nurlu emirle indi, bilinen İlâhi ferman
Onunla Nurlandı, hem mübarek Ramazan
Aleme rahmet için, Semaya açılsa kollar
Günah batağında olsada, kurtulur kullar
Bil ki ömür mevsiminin sonlarıdır hazan
Gel değerlendir ömrünü, işte Ramazan
Fanidir bu ömür, Azrail bir gün gelir
Kıymetli vücudun ecel kucağında erir
Değirmen gibi, bizi de öğütür zaman
Yeni bir aleme, çağırır bizi Ramazan
Artık zamanı geçiyor, hemen ver Zekat
Mükâfatını alırsın elbet, ahirette kat kat
Cenab-ı Hakka kul olarak, gufranı kazan
Kaybetme kıymetli cevherdir ramazan.
Gafil insan fani ömrünü baki sanar
Fakat sert konuşur bir zaman aynalar
Asr-ı saadetten beri nur saçar Kur-an
Büyük necat ve kurtuluşun adı Ramazan
Altmış iki yıl olmuş, fakat sanki dün gibi
Arz ve semavatın da ağladığı gün gibi
Ahirete göçmüştü çünkü Bediüzzaman
Va hasreta va hasreta bitiyor Ramazan.
Uyan bak gelmişsen ihtiyarlık yaşına
Uyanmazsan yine gelir Azrail başına
Devasız dert yoktur, bulunur derman
Unutma zekâtı bak bitiyor Ramazan.
Bu ayın fazileti sığmaz hiçbir tarife
Alemdeki bütün sırlar ayan olur Arife
Eksilmesin dilinden Tevhid ve şükran
Şükür ile beklenir mübarek Ramazan
Teravih Namazında secdeye gidince başlar
Sahur vakti süzülsün artık gözlerden yaşlar
Sonsuz kudretiyle Rabbimiz her şeye kadir
Ve bir mübarek geceye dediler leyle-i kadir
Mübarek günlerdir Kadirle Bayram arası
Ceplerde kalmasın artık zekât, Fitre parası
İbretle Alemi pencerelerden et seyran
Elveda, elveda diyor, mübarek Ramazan
Hiç hafife almayın, geçen Rahmet ayıdır
Kazanmışsan sevap eğer, binlerce sayıdır
Risale-i Nur bahçesinde, sen de yetiştir fidan
Ömrümüz olursa seneye yine gelir Ramazan.