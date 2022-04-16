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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ramazan - Şiir

Hasan ŞEN
16 Nisan 2022, Cumartesi
Şiir - Hasan Şen/ İzmir

Büyük tefekkür denilmiş yapılan ibadet

Viraneye dönen gönüller bulmuşlar hayat

Tadı kaçmış dünyanın, görünen her şey bayat

Cennet ırmaklarında şevkle akar Ramazan

 

Kâlb ve  Ruh, ulvi alemlere eder seyahat

Anlaşılır tevazu, mahviyet, nefisle cihad

Gönül, enginlere kanat açar her zaman

Mubarek ayın yarısı bugün on beş Ramazan

 

Uyanalım her günü edelim ihya

Her halimiz olsun edep ile haya

Bu hazine ele geçmez her zaman

Bir su misali akar gider Ramazan

 

Geç şu dünyanın hay  ve huyundan  

Azığın olsun daima Nur deryasından

Bilir insan olanlar, anlamaz hayvan

Uyan gafletten artık, bak Ramazan

 

Büyük tefekkür denilmiş, kula İbadet

Viraneye dönen gönüller, bulur hayat

Tadı kaçmış dünyanın, her şey bayat

Bunlardan müstesna, elbet Ramazan

 

Ruhlar ulvi alemlere, ederken seyahat

Anlaşılır ihlâs, tevazu, ve nefisle cihad

Gönül enginlere kanat açar her zaman

Değerlendir fani ömrü,  işte ramazan

 

O geçmiş ve gelecek alemlere rahmettir

Onda yapılan hayır, en güzel ibadettir

Nurlu emirle indi, bilinen İlâhi ferman

Onunla Nurlandı, hem mübarek Ramazan

 

Aleme rahmet için, Semaya açılsa kollar

Günah batağında olsada, kurtulur kullar

Bil ki ömür mevsiminin sonlarıdır hazan

Gel değerlendir ömrünü, işte Ramazan

 

Fanidir bu ömür, Azrail bir gün gelir

Kıymetli vücudun ecel kucağında erir

Değirmen gibi, bizi de öğütür zaman

Yeni bir aleme, çağırır bizi Ramazan

 

Artık zamanı geçiyor, hemen ver Zekat

Mükâfatını alırsın elbet, ahirette kat kat

Cenab-ı Hakka kul olarak, gufranı kazan

Kaybetme kıymetli cevherdir ramazan.

 

Gafil insan fani ömrünü baki sanar

Fakat sert konuşur bir zaman aynalar

Asr-ı saadetten beri nur saçar  Kur-an 

Büyük necat ve kurtuluşun adı Ramazan

 

Altmış iki yıl olmuş, fakat sanki dün gibi

Arz ve semavatın da ağladığı gün gibi

Ahirete göçmüştü çünkü Bediüzzaman

Va hasreta va hasreta  bitiyor Ramazan.

 

Uyan bak gelmişsen ihtiyarlık yaşına

Uyanmazsan yine gelir Azrail başına

Devasız dert yoktur, bulunur derman

Unutma zekâtı bak bitiyor Ramazan.

 

Bu ayın fazileti sığmaz hiçbir tarife

Alemdeki bütün sırlar ayan olur Arife

Eksilmesin dilinden Tevhid ve şükran

Şükür ile beklenir mübarek Ramazan

 

Teravih Namazında secdeye gidince başlar

Sahur vakti süzülsün artık gözlerden yaşlar

Sonsuz kudretiyle Rabbimiz her şeye kadir

Ve bir mübarek geceye dediler leyle-i kadir

 

Mübarek günlerdir Kadirle Bayram arası

Ceplerde kalmasın artık zekât, Fitre parası

İbretle Alemi pencerelerden et seyran

Elveda, elveda diyor, mübarek Ramazan 

 

Hiç hafife almayın, geçen Rahmet ayıdır

Kazanmışsan sevap eğer, binlerce sayıdır

Risale-i Nur bahçesinde, sen de yetiştir fidan

Ömrümüz olursa seneye yine gelir Ramazan.

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