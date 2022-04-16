Ramazan - Şiir

Şiir - Hasan Şen/ İzmir

Büyük tefekkür denilmiş yapılan ibadet Viraneye dönen gönüller bulmuşlar hayat Tadı kaçmış dünyanın, görünen her şey bayat Cennet ırmaklarında şevkle akar Ramazan Kâlb ve Ruh, ulvi alemlere eder seyahat Anlaşılır tevazu, mahviyet, nefisle cihad Gönül, enginlere kanat açar her zaman Mubarek ayın yarısı bugün on beş Ramazan Uyanalım her günü edelim ihya Her halimiz olsun edep ile haya Bu hazine ele geçmez her zaman Bir su misali akar gider Ramazan Geç şu dünyanın hay ve huyundan Azığın olsun daima Nur deryasından Bilir insan olanlar, anlamaz hayvan Uyan gafletten artık, bak Ramazan Büyük tefekkür denilmiş, kula İbadet Viraneye dönen gönüller, bulur hayat Tadı kaçmış dünyanın, her şey bayat Bunlardan müstesna, elbet Ramazan Ruhlar ulvi alemlere, ederken seyahat Anlaşılır ihlâs, tevazu, ve nefisle cihad Gönül enginlere kanat açar her zaman Değerlendir fani ömrü, işte ramazan O geçmiş ve gelecek alemlere rahmettir Onda yapılan hayır, en güzel ibadettir Nurlu emirle indi, bilinen İlâhi ferman Onunla Nurlandı, hem mübarek Ramazan Aleme rahmet için, Semaya açılsa kollar Günah batağında olsada, kurtulur kullar Bil ki ömür mevsiminin sonlarıdır hazan Gel değerlendir ömrünü, işte Ramazan Fanidir bu ömür, Azrail bir gün gelir Kıymetli vücudun ecel kucağında erir Değirmen gibi, bizi de öğütür zaman Yeni bir aleme, çağırır bizi Ramazan Artık zamanı geçiyor, hemen ver Zekat Mükâfatını alırsın elbet, ahirette kat kat Cenab-ı Hakka kul olarak, gufranı kazan Kaybetme kıymetli cevherdir ramazan. Gafil insan fani ömrünü baki sanar Fakat sert konuşur bir zaman aynalar Asr-ı saadetten beri nur saçar Kur-an Büyük necat ve kurtuluşun adı Ramazan Altmış iki yıl olmuş, fakat sanki dün gibi Arz ve semavatın da ağladığı gün gibi Ahirete göçmüştü çünkü Bediüzzaman Va hasreta va hasreta bitiyor Ramazan. Uyan bak gelmişsen ihtiyarlık yaşına Uyanmazsan yine gelir Azrail başına Devasız dert yoktur, bulunur derman Unutma zekâtı bak bitiyor Ramazan. Bu ayın fazileti sığmaz hiçbir tarife Alemdeki bütün sırlar ayan olur Arife Eksilmesin dilinden Tevhid ve şükran Şükür ile beklenir mübarek Ramazan Teravih Namazında secdeye gidince başlar Sahur vakti süzülsün artık gözlerden yaşlar Sonsuz kudretiyle Rabbimiz her şeye kadir Ve bir mübarek geceye dediler leyle-i kadir Mübarek günlerdir Kadirle Bayram arası Ceplerde kalmasın artık zekât, Fitre parası İbretle Alemi pencerelerden et seyran Elveda, elveda diyor, mübarek Ramazan Hiç hafife almayın, geçen Rahmet ayıdır Kazanmışsan sevap eğer, binlerce sayıdır Risale-i Nur bahçesinde, sen de yetiştir fidan Ömrümüz olursa seneye yine gelir Ramazan.

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