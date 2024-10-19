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19 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kahraman bir asker Nurcu: Muzaffer Erdem

Hasan ŞEN
19 Ekim 2024, Cumartesi
Üstad Hazretlerini ziyaret eden sayılı Nurcu son şahitlerden birisidir. Kendisiyle zaman zaman görüşür kendisinden istifade ederdik.

İzmir Güzelyalı Köprü durağında olan evinde ziyaret ettiğimiz bir gün 1970’den beri Yeni Asya gazetelerini alıp muhafaza ettiğini, ben Yeni Asya gazetesi İzmir temsilcisi olduğum için bütün biriktirdiği gazeteleri bana verebileceğini söyleyince, yıllarca biriktirdiği gazeteleri arabama doldurarak matbaama getirdim ve hepsini yıllara göre cilt yaptırdım. O ciltler şimdi İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde bulunmaktadır.

Bir gün Avukat Bekir Berk Ağabey ile evine ziyarete gittiğimizde çok hassas olan Bekir Berk Ağabey kış günü açık bir pencere olduğunu söyledi. Fakat bakıyoruz bütün pencereler kapalı. Sadece bir tanesi bir santim kadar açıkmış. Bekir Ağabey onu hissetti. Allah rahmet eylesin.

MÜFTÜ, VAİZ VE ÂLİM BİR HOCA: NAİL PAPATYA

İzmir merkez vaizlerinden olan değerli hocamız, Bursa, Denizli, Manisa müftülükleri yapar. Hocamız 1957 yılında Üstad Hazretlerini ziyaret etmiştir. Kendi evini Risale-i Nur derslerine açan hocamız İzmir’de derslere katılır halim selim haliyle dikkat çekerdi. Evinde ders olduğu zaman biz de katılırdık ve dersi mutlaka onun okumasını isterdik. “İman Esasları”, “Meşhur Zalimler” isimli kitapları vardır. Bütün ömrünü Üstadla görüştükten sonra Risale-i Nur hizmetlerine adayan nadir hocalardan biridir. Geçirdiği ağır hastalıktan şikâyet etmez daima sabrederdi.

1995’te vefat eden hocamızın kabri Çamlık’ta Ahmet Feyzi Kul Ağabeyin bulunduğu yerdedir. Hocamızın İzmir Kemeraltı Camii’nde vaazlarını ve daha sonra camiinin kütüphanesinde sohbetlerini dinlerdik. Üstadı ziyaret etmeden önce “İmam-ı Azam Ebu Hanife veya İmam-ı Rabbanî şimdi olsaydılar ziyaretlerine gitmem lazımdı. O halde Bediüzzaman Hazretlerini neden ziyaret etmiyorum?” diyerek 1957 yılında ziyaret eder. Allah rahmet eylesin.

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