Üstad’a turnam türküsünü okuyan: Mehmet Gülırmak (Derviş Mehmet)

1911 yılında doğan Mehmet Gülırmak, ömrünün son yıllarını İzmir’de geçirmiştir. Kabri İzmir Karşıyaka mezarlığındadır.

Kendisi ile bir-iki defa görüştük. Fazla bir hatıramız yoktur. Fakat herkes tarafından bilinen ve tebessümle anlatılan “Turnam” türküsüyle meşhur olmuştur. Bir gün Üstad Hazretleri kendisine bir naat-ı şerif okumasını söyleyince çok naat bildiği hâlde Turnam türküsünden başka aklına bir şey gelmez ve Turnam türküsünü okumaya başlar. Üstad Hazretleri “Yahu Muhammed, bu avamın türküsü.” dediyse de türküyü bitirir ve Üstad’dan ceza beklerken, Üstad: “Muhammed” der, “Senin okuduğun türkü için ilham geldi ‘Biz ona naat-ı şerif sevabı yazıyoruz’ diye. Onun için sen beni şaşırttın.” diyerek latife eder, gönlünü alır. Allah rahmet eylesin.