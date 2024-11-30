Son Şahitlerden Antalya’nın Recep amcası: Recep Unaz

İzmir’de büromuzu ziyaret eden Recep Ağabey büyük bir dava adamı olarak hayatını Risale-i Nur dairesinde geçirmiştir.

Bazı hatıralarını dinlediğimiz Recep Ağabey, sayın Nejat Eren’in anlattığı “Gençlik Rehberi” ve “Hutbe-i Şamiye”yi Antalya’da Suphi Türel’in sahip olduğu Yeni İleri gazetesinde yayınlatmasıyla bu hizmetin, basın yoluyla yapacağı hizmetleri takdir ettiğini belirtmekle birlikte yayınlanan nüshaları Üstad Hazretlerine götürdüğünde Üstad’ın çok sevindiğini ve kendisine dua ettiğini anlatırmış. 95 yıllık, neredeyse bir asra yakın hayatında hiç istikametini bozmadan Yeni Asya şahs-ı manevîsinin içinde güzîde yerini almıştır. Vefatında musalla taşının başında dava arkadaşı avukat Gültekin Sarıgül, Recep Ağabeyin, Antalya’nın ilklerinden olduğunu anlatarak attığı o güzel tohumların şimdi çiçekler açtığını anlatmıştır. Allah rahmet eylesin.

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