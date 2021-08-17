Barla’da dolu dolu bir program

Barla, Üstadımızın nefyedildiği, sıkıntı çeksin diye gönderildiği bir yer olarak düşünülmüş, ama maddî olarak Üstadımıza Cennet bahçelerinden bir bahçe, manevî olarak da, Kur’ân’ın muhteşem tefsiri Risale-i Nur’un intişarına merkez olmuş mübarek bir belde.

Barlada 5 gün kaldık, ama bu program bize az geldi. Çok dolu dolu bir programdı. Abilerimizin okuduğu derslerin yanında, ayrıca biz hanımların aramızda yaptığımız dersler de çok feyizli ve istifadeliydi. Çok müstefid olduk.

Namazlarımızı Kâbe’de kılıyor, okunan derslerde Üstadımızı yanımızda hissediyorduk sanki. Çam Dağı’nda Üstadımız bizi karşılıyormuş, katran ağacının orada 3. Mektubu okurken Üstadımız da bizimle beraber dinliyormuş gibi o manevî hava çok güzeldi; inşaallah Rabbim tekrarını nasip etsin. Ayrıca, başka bir gün biz Üstadımızın evinde 4. Mektubu okurken, Çam Dağı’na giden ağabey ve kardeşlerin aynı anda aynı dersi okuması beni çok etkiledi.

Kardeşliğin ve muhabbetin bu kadar lezzetli olması iyi ki gelmişim dedirtti bana...

Beyler olsun, hanımlar olsun, çok ihlâslı, uhuvvetli, muhabbetli bir 5 gün yaşadık. Oradaki kardeşlerimizin bizi samimî karşılamaları ve hepimize sevgi dolu ilgileri gönüllerimizi fethetti. Herşey çok güzeldi.

Böyle Nur dersleri daim olsun inşaallah. Ailecek bir dahaki Barla gezilerini ve Üstadımızın yaşadığı yerlerden biri olan Van ilinde de böyle güzel organizasyonları bekliyoruz sosyal komisyonumuzdan. Emeği geçen bütün ağabey ve kardeşlerimizden Allah ebeden daima razı olsun.