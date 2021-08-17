"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Barla’da dolu dolu bir program

Havva Kösebaşkan
17 Ağustos 2021, Salı
Barla, Üstadımızın nefyedildiği, sıkıntı çeksin diye gönderildiği bir yer olarak düşünülmüş, ama maddî olarak Üstadımıza Cennet bahçelerinden bir bahçe, manevî olarak da, Kur’ân’ın muhteşem tefsiri Risale-i Nur’un intişarına merkez olmuş mübarek bir belde.

Barlada 5 gün kaldık, ama bu program bize az geldi. Çok dolu dolu bir programdı. Abilerimizin okuduğu derslerin yanında, ayrıca biz hanımların aramızda yaptığımız dersler de çok feyizli ve istifadeliydi. Çok müstefid olduk.

Namazlarımızı Kâbe’de kılıyor, okunan derslerde Üstadımızı yanımızda hissediyorduk sanki. Çam Dağı’nda Üstadımız bizi karşılıyormuş, katran ağacının orada 3. Mektubu okurken Üstadımız da bizimle beraber dinliyormuş gibi  o manevî hava çok güzeldi; inşaallah Rabbim tekrarını nasip etsin. Ayrıca, başka bir gün biz Üstadımızın evinde 4. Mektubu okurken, Çam Dağı’na giden ağabey ve kardeşlerin aynı anda aynı dersi okuması beni çok etkiledi.

Kardeşliğin ve muhabbetin bu kadar lezzetli olması iyi ki gelmişim dedirtti bana... 

Beyler olsun, hanımlar olsun, çok ihlâslı, uhuvvetli, muhabbetli bir 5 gün yaşadık. Oradaki kardeşlerimizin bizi samimî karşılamaları ve hepimize sevgi dolu ilgileri gönüllerimizi fethetti. Herşey çok güzeldi.

Böyle Nur dersleri daim olsun inşaallah. Ailecek bir dahaki Barla gezilerini ve Üstadımızın yaşadığı yerlerden biri olan Van ilinde de böyle güzel organizasyonları bekliyoruz sosyal komisyonumuzdan. Emeği geçen bütün ağabey ve kardeşlerimizden Allah ebeden daima razı olsun.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin Afgan fiyaskosu

    Afetler psikolojimizi de yıkıyor

    Son 24 saatteki vaka sayıları açıklandı

    Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 74'e yükseldi

    ABD, Kabil'e 1000 asker daha gönderecek

    Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine başladı

    'Afgan hükümeti beklenenden çabuk düştü'

    BM'den insan haklarının korunması çağrısı

    Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

    Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

    Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması açıldı

    Arpada neler oluyor?

    Bütçe açığı büyüyor

    Tarım ÜFE’sinde iki yılın zirvesi

    Süt üreticisi mağdur

    Gıda fiyatları artacak

    Sahteciliğin faturası 5 milyar TL

    İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü

    Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye çıktı, 6 bine yakın yaralı var!

    'Afganistan'la ilgili Türkiye ile yakından çalışılmalı'

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    O geceyi, hiç unutamıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Âdem Şimşek ve Salih Çökren
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Başkanlık rejimi ve hızına yeni örnek
    Faruk ÇAKIR

    Gerçeği söylemeyen liderler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Afette “yasak” garabeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Ders almazsak daha beteri gelmeyecek mi?
    Genel

    Kastamonu Temsilcimiz Vapur: Bozkurt’taki manzara kıyamet provası gibiydi
    Mikail YAPRAK

    Ders Salih Çökren’den, yazısı bizden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.