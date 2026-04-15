Macaristan dersleri

Seçim sandıkları “köşeli” olsalar da her zaman için sürprizlerle doludur. Seçimler öncesinde “kesin kazanacak” diye düşünülen lider ya da partilerin kaybettiği, buna karşılık “kaybedecek” denilen parti ya da liderlerin kazandıklarına çok defa şahit olunmuştur.

12 Nisan 2026 tarihinde Macaristan’da neticesi sürpriz olan bir seçim yapıldı. Gerçi seçimleri kimin kazanacağı büyük ölçüde tahmin ediliyordu, ancak “kaybeden”in iktidarı devretmemek için işleri ağırdan alabileceği de yapılan yorumlar arasındaydı. Ancak netice böyle olmadı ve kaybeden daha resmî sonuçlar ilân edilmeden kaybettiğini kabul etti ve kazanan liderin yolunu açtı.

Haber bültenlerine yansıdığı kadarıyla seçimlere rekor katılımın dikkat çekmiş. Seçim neticeleri hem Macaristan iç politikasında hem de uluslararası arenada yakından takip edilmiş. Uzun süredir ülkeyi yöneten Viktor Orban, 16 yıl sonra iktidarı kaybetti. Seçimler, yalnızca bir lider değişimini değil, aynı zamanda ülkenin siyasî tercihlerinin de yeniden şekillendireceği yorumlarının yapılmasına yol açtı.

Hatırlanacağı üzere 16 yıldır Macaristan’ı idare eden Viktor Orban, Avrupa Birliği içinde olduğu halde “AB politikalarına karşı” bir siyasetçi olarak tanımıyordu. Bir başka önemli nokta da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orban’ı açıkça desteklemesiydi. Öyle ki seçimleri kazansın diye ABD’li idareciler mitinglere katılıp destek konuşmaları dahi yapmıştı. Kim bilir, belki de bu “destek” tepki gördü ve Orban’ın kaybetmesine vesile oldu.

Macaristan seçim sonuçlarına göre muhalefet lideri Peter Magyar’ın partisi Tisza, parlamentoda açık ara üstünlük sağlamış durumda. Tisza Partisi 138 sandalye kazanırken, Fidesz (Viktor Orban’ın partisi) 55 sandalye ancak alabilmiş. Ayrıca 93 seçim bölgesinde zafer Tisza’nın olurken, Fidesz yalnızca 13 bölgede ipi göğüslemiş.

Yapılan yorumlara göre Orban, 2010’dan beri Macaristan’ı Avrupa Parlamentosu’nun “seçimli otokrasi” ile yönetilen “melez bir rejim” olarak tanımladığı bir yapıya dönüştürmüş durumdaydı. Kendi icadı olan bu sistemi “illiberal demokrasi” ve “özgür Hristiyanlık” olarak adlandırıyormuş. Trump, Orban’ın yeniden kazanması halinde ABD’nin “ekonomik gücünü” Macaristan’a yönlendireceğine söz vermişti ama Macaristan seçmeni bu sözleri ciddiye almadı ya da “Gölge etme, başka ihsan istemez” demiş oldu.

Macaristan seçimleriyle ilgili çok yorum yapıldı, bundan sonra da yapılacak. Fakat kanaatimizce ABD eski başkanlarından Barack Obama’nın yorumu çok önemli. Obama sosyal medya hesabından şöyle demiş:

“Macaristan’daki muhalefetin dün elde ettiği zafer, tıpkı 2023’teki Polonya seçimleri gibi, sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada demokrasinin bir zaferidir. Her şeyden önce, bu Macar halkının direnç ve kararlılığının bir kanıtıdır – ve hepimize adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü için çaba göstermeye devam etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır.” (@BarackObama, 13 Nisan 2026)

50 milyon görüntüleme alan mesajın özetini tekrarlamakta fayda var: “(Macaristan’daki seçim) Hepimize adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü için çaba göstermeye devam etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır.”

Evet, hukukun üstünlüğü için çaba göstermeye devam...