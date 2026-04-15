"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Bütün hakikî ilimlerin madeni, esası, nuru ve ruhu iman ilmidir

Risale-i Nur'dan
ZÜBEYİR GÜNDÜZALP'İN KONFERANSINDAN:

(Dünden devam)

Kıymetli kardeşlerim! Risale-i Nur’un birçok meziyet ve hususiyetlerinden birkaçını daha sizlere nakledeceğim: Risale-i Nur’daki hârikulâde ilmî kuvvet, taklidî imanı, tahkikî imana çeviriyor; insanı salabetli ve kuvvetli bir Müslüman, ilmiyle amel eden bir mü’min-i kâmil olmaya doğru götürüyor. Menhus, pis zevklerden nefret ettirip vazgeçiriyor. En ulvî ve en temiz, ebedî ve sermedî zevk ve hazlar verecek hareketlere sevk ediyor. İnsana hayatı sevdiriyor. Bedbînlikten kurtarıp imanlı bir nîkbînlik veriyor. Uyuşuk ve tenbelleri cevval yapıyor; ruhî bir cevelan insanın iç âleminde hükümferma oluyor. Orta halli değil, en ileri ve en yüksek bir insan olmak hevesini uyandırıyor. Gurur ve kibir gibi kötü ahlâkları kaldırıyor. İnsanı tevazu, mahviyet ve vakar gibi faziletlerle değerlendiriyor. Hasım tarafları barıştırıyor. Fenalığa fenalıkla değil, iyilikle mukabele etmek dersini veriyor. Siz gibi temiz ve terbiyeli gençleri, fena bir muhitin fena görenekleriyle ahlâksız hale düşmek felâketinden muhafaza ediyor.

İşte bunun içindir ki Risale-i Nur’u sadakat ve devamla okuyan hakikî bir Nur Talebesi, ahlâken düşük insanlar arasında kalsa da, ahlâkını bozmadan onlardan uzaklaşıp kendini kurtarıyor.

Hem ahlâk ve terbiyesini yükseltmek için nefis mücadelesine girişiyor. Risale-i Nur’dan aldığı malûmat ve imanî kuvvetle muvaffak oluyor. Hem kendini o bozuk cemiyete ve kimselere kaptırmıyor; bilakis Risale-i Nur’u neşrederek imanî esasların zayıflaması neticesi olarak bozulan o cemiyeti ikna ve ıslah etmek cehdine sahip oluyor. İçtimaî yüksek esaslarla mücehhez bir ıslahatçı gibi, gaye ve prensibinde terakkîler kaydediyor. Davasını yürütmekte ve yerleştirmekte adeta zaferden zafere koşmaya başlıyor.

Evet arkadaşlar! Bugün içtimaî dert ve yaralarımızı halledip tedavi edecek en esaslı ve en tesirli faktör ve nizamı hâvî olan bir hakikat kaynağı vardır. O da Risale-i Nur’dur. Bunun içindir ki; hakikatı idrak edebilen hakikî münevverler ve uyanık mektepliler, büyük bir çoğunlukla Risale-i Nur’a sarılmaktadırlar.

Evet düşüncemiz daima terakkî etmekte olacaktır. Bu muvakkat dünyanın, ebedî saadeti kazanmak için bir ticarethane olduğunu Risale-i Nur bize ders veriyor. Biz de, bütün hakikî ilimlerin madeni, esası, nuru ve ruhu olan iman ilmini tahsil ve iktisab etmek için ve mukaddes davamızda muvaffak ve kudsî mücadelemizde muzaffer olmak için aza kanaat etmeyeceğiz. Daima yükselmek, daima ilerlemek, daima terakkî etmek için Nur Risalelerine çalışacağız ve çalıştıracağız.

1947

Konya Nur Talebeleri namına

Zübeyir Gündüzalp

Konferans, s. 89

LÛGATÇE:

bedbînlik: karamsarlık, her şeyi kötüye yorma.

cevelan: hareket, canlılık.

iktisab etmek: kazanmak, edinmek, elde etmek.

meziyet: üstünlük, vasıf.

nîkbînlik: iyimserlik, iyi görüşlü olma.

tahkikî iman: delile, araştırmaya ve bilgiye dayalı sarsılmaz iman.

taklidî iman: delile dayanmayan, çevreden görüldüğü gibi kabul edilen iman.

terakkî: ilerleme, yükselme, gelişme.

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    Petrol yakıtları üzerindeki vergileri geçici süreliğine kaldırdı

    İcra dosyası Türkiye’nin iflas tablosudur

    Cindoruk defnedildi

    Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

    "Ara seçim yok, seçim zamanındadır"

    Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

    İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Lufthansa'da kabin ekibi de greve çıkacak

    Lübnan'ın güneyinde 2 bini aşkın kişi İsrail'in saldırılarıyla katledildi

    BM: Tüm ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerekiyor!

    Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!

    Macaristan Avrupa’yı seçti

    Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü

    41 Hafız daha icazet aldı

    Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı

    Erzincan-Kemah'ta 4 büyüklüğünde deprem

    Genç Bilâller ezan okumada yarıştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.