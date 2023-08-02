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2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Nurlu beldede bir aile programı

Havva Kösebaşkan
02 Ağustos 2023, Çarşamba
Barla,

Üstadımızın nefyedildiği, sıkıntı çeksin hâttâ vefat etsin diye gönderilen kuş uçmaz kervan geçmez bir belde. Bir kez daha ziyaret etmek nasip oldu, Elhamdülillah hâzâ min fadli Rabbi. Bu güzel ve nurlu belde, Risale-i Nur’un parladığı ve inkişaf ettiği yerdir. Bizlere de bu nurlu yolu tanımamızı Rabbimiz nasip etti çok şükür.

Böyle nurlu beldeler gibi Üstadımızın yaşadığı başka illere (Van, Bitlis, Kastamonu) gitmeyi de  niyetimize, programımıza alalım inşallah. Bu aile kampları hem birbirimizi daha iyi tanıyıp, kaynaşmamızı sağlıyor hem de Üstadımızın ne kadar sıkıntılarla imani  içtimai ve siyasi meseleleri, Kur’an ve sünnet ışığında, doğru İslamiyeti Risale-i Nur’la bize ulaştırdığını daha iyi idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi olmak üzere bütün talebeleri, hususan Zübeyir abi, Santral Sabri abi, Hafız Ali abi, Sıddık Süleyman abi ve daha ismini sayamadığım bütün abilerden, ablalardan ve çocuk Nur Kahramanlarından Allah ebeden razı olsun.

Çam Dağı’nda tek kaldığı zamanlarda, Çınar ağacındaki tefekkür yerinde ve Cennet Bahçesi’nde talebeleriyle birlikte devamlı tarassut altında yazılan Risale-i Nur eczalarının, hususan Barla’da Cuma Hutbeleri’nde okunması elzemdir kanaatindeyim. Bu mübarek belde, Kur’an’ın mânevi tefsiri olan Risale-i Nur’un intişarına merkez olmuştur. Böyle bir yerde okuma kampına iştirak, bizleri mesrur eyledi. Allah razı olsun hazırlayan abilerden. Dolu dolu bir programdı. Abilerimizin okuduğu dersler çok feyizli ve istifadeliydi. Çok müstefid olduk.

Namazlarımızı mubarek beldelerde kılıyor gibi geliyordu bana, çok feyiz alıyordum. İnşallah Rabbim tekrarını nasip etsin.  

Kardeşliğin ve muhabbetin bu kadar lezzetli olması iyi ki gelmişim dedirtti bana... Beyler olsun, hanımlar olsun çok ihlâslı, uhuvvetli, muhabbetli bir 5 gün yaşadık. Aşçımızın lezzetli yemekleri, oradaki kardeşlerimizin bizi samimi karşılamaları ve hepimizle sevgi dolu ilgileri, gönüllerimizi fethetti. Her şey çok güzeldi. Böyle Nur dersleri daim olsun inşallah. Emeği geçen bütün ağabey ve kardeşlerimizden Allah ebeden razı olsun.

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