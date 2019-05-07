Tıbb-ı nebevî iklimi

Tıbb-ı Nebevî

Tıbb-ı Nebevî, sözlük anlamı itibariyle Nebevî tıb, Nebî tıbbı, Peygamberimizin (asm) sağlık ile ilgili tavsiyelerini kapsayan ilim dalı olarak da tanımlanabilir. Yalnızca beslenme ve temizlik konusunda değil, insanın bedenî ve ruhî bütün yapısını korumaya, koruma kalkanına almaya ve sağlıklı bir şahıs olmasını temine vesile olan bilgiler de diyebiliriz. Aslında düşünürsek, sağlıklı bir kişi sadece kendinin değil, bütün canlıların, ekolojik dengenin de sağlıklı devam etmesine vesiledir.

"Hadiste var ki: 'Hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır' derler." (Emirdağ Lâhikası, s. 33)

Bediüzzaman'ın bu satırlarını okurken sanki kâinatın her hücresine tıbb-ı Nebevînin iklimi sinmiş gibi geldi. Koruyuculuk, muhafaza ve zarar vermeme üzerine kurulu bir ekosistem gibi...

Ramazan boyunca Tıbb-ı Nebevî'nin gizli perdelerini, gerek âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden, gerekse Risale-i Nur'dan ve Üstadın hayatından bulup aralamaya çalışacağız. Görmediğimiz yönlerini de görmeye, izlemeye başlayacağız. Hadi bakalım, vira bismillah o halde.

Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.