"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri

Havva KÜÇÜK KONUR
30 Mart 2024, Cumartesi
İSTANBUL’UN MÂNEVİ MUHAFIZLARI

Boğazın dört manevi bekçisinden biri olan Aziz Mahmud Hüdayi, Fadlullah bin Mahmud’un oğludur. Çocukluğu Sivrihisar’da geçti. İlk tahsiline burada başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul’a gitti. Küçük Ayasofya Medresesinde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. 

Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar’da ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstanbul’a giderek Küçük Ayasofya Medresesi’ne girdi. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nâzırzâde Ramazan Efendi’nin muîdi oldu. Hocası Nâzırzâde’nin vefatı üzerine  resmî görevlerinden ayrılarak daha önce vaaz ve sohbetlerine katıldığı Muhyiddin Üftâde’ye intisap etti. Üç yıl gibi kısa bir zamanda seyrü sülûkünü tamamladı.

Üftade Hazretleri ile aralarında şöyle bir kıssanın geçtiği anlatılır.

Birgün Üftade hazretleri talebeleriyle kıra çıktı. Talebeler etrafa dağıldılar ve hocalarına çiçek toplayıp getirdiler. Fakat Aziz Mahmud, sadece kırık bir çiçek getirmişti. Hocası, ‘arkadaşların renk renk çiçekler getirdikleri halde, sen neden kırık bir çiçek getirdin?’ diye sordu.

Aziz Mahmud;

-’Muhterem hocam! Size ne getirsem az gelir. Ama hangi çiçeği koparmak üzere elimi uzattımsa, onun Allah Allah diye zikrettiğini duydum. Bir tek bu çiçeğin zikredemediğini görünce  onu getirdim.’ diye cevap verdi.

Bu cevap üzerine Üftade hazretleri;

‘-Kısa zamanda pekçok yol aldın. Artık çiçeklerin bile zikrini duyar haldesin. Hak yola erdin. Artık bundan sonra sana Hüdayi diyeceğim.’ dedi ve artık Aziz Mahmud Hüdayi olarak anılmaya başladı.

Hüdâyî, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirdi. Devrin padişahlarıyla yakın ilgi kurmayı başardı. III. Murad, I. Ahmed ve II. Osman gibi padişahlara mektuplar yazdı, öğütler verdi. IV. Murad’a saltanat kılıcını kuşattı. Ferhad Paşa ile Tebriz Seferi’ne katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gitti ve onlarla sohbetlerde bulundu. Evliya Çelebi, “yedi padişahın Hüdâyî’nin elini öptüğünü, 170.000 müride irâdet (el) verdiğini” belirtir. 

Aziz Mahmud Hüdâyî Ekim 1628 yılında vefat etti. Altısı kız olmak üzere on bir çocuğu oldu ve nesli, kızları Ümmügülsüm, Zeyneb ve Fatma Zehrâ vasıtasıyla devam etti.

Dilden dile nakledilen menkıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiştir. Daha sağlığında hayatını tehlikede gören pek çok devlet adamının onun tekkesine sığınarak hayatını kurtardığı bilinmektedir. Vefatından sonra ise bıraktığı çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuştur. Özellikle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında, “Denizde boğulmasınlar, âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını kurtarmadıkça gitmesinler” şeklindeki duası, bugün türbesinin bulunduğu külliyenin girişinde bir kitabede yazıldır. İstanbul’da Eyüp Sultan, Sünbül Efendi ve Yahyâ Efendi’den sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına sokmuştur. 

 

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, KEMALİZMİN MATERYALİST TEMELLERİNİ ÇÖKERTTİ

    Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    BM: Kaybedecek zaman yok

    Üretici ile market fiyatı arasında uçurum var

    Dar gelirlinin soluğu kesiliyor

    İsrail hastanede 200 kişiyi infaz etti

    Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

    Milleti kandırmayın, kes ticareti

    Türkiye o acı ilacı içecek

    Acil ateşkes acıları dindirecek

    O devir bitti

    Gazze’ye insanî yardımlar engelsiz ulaştırılsın

    Akran zorbalığı hakkında uyarı

    Rusya'ya önceden yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

    Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya hastane personelinin yardımına koşuyor

    İsrail, 50 bin dönümlük alanı daha işgal etti

    ABD'de gündem tartışmalı gemi kazası

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı dava, İsrail'in aleyhine ilerliyor

    Yunanistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin çıtası
    Ahmet BATTAL

    Dindarlık ve sahte dindarlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye o acı ilacı içecek
    Ali FERŞADOĞLU

    22 yıldır İsrail’i kim sevindiriyor?
    Cevher İLHAN

    “Dipsiz kuyu” itirafı...
    Genel

    Milleti kandırmayın, kes ticareti
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu İftar, hem de Sahur Programlarımız…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Faizi öldürüp zekâtı ihya etmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.