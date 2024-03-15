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15 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Hazret-i Yuşa (as)

Havva KÜÇÜK KONUR
15 Mart 2024, Cuma
İSTANBUL’UN MÂNEVî MUHAFIZLARI

Yuşa Aleyhisselam, İsrail Oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hz. Yusuf’un neslinden olduğu ve Hazreti Musa ile aynı zamanda yaşadığı rivayet edilir. 

Hazreti Musa’nın “iki denizin birleştiği yerde” Hızır Aleyhisselam ile buluşmaları, Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nin 60-65. ayetlerinde de anlatılır. Rivayetlere göre, Musa Aleyhisselam  Hızır Aleyhisselam ile buluşmak üzere Hazreti Yuşa ile birlikte, Mecmeul-Bahreyn’e (İki denizin birleştiği yer)  gelmiştir.” İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Musa genç arkadaşına: “Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk” dedi. (Kehf Suresi 62)

 Bu iki denizin Marmara ile Karadeniz olduğu rivayet edilir. Burada Hazreti Hızır ile buluşurlar. Daha sonra Yuşa Aleyhisselam burada vefat eder ve bu tepeye gömülür.  İstanbul’un Çamlıca’dan sonra en yüksek tepesi olan bu tepe Hz. Yuşa Tepesi olarak anılmaktadır.

Yuşa Peygamber’in mezarının bulunması ile ilgili bir çok rivayet vardır. Ancak, Osmanlı kaynaklarında yazılanlara göre, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Yahya Efendi’nin iki kez rüyasına giren Hz. Yuşa, kendisine mezar yerini gösterir.  “Ben Yuşa Peygamberim.  Mezarım şu tepede. Gel mezarımı bul.” Der.

Yahya Efendi o tepeye gelir fakat mezarının tam olarak neresi olduğunu bilemez. Orada koyunlarını otlatan bir çobana rast gelir. Çobana, “ buralarda garip bir şeyler oluyor mu” diye sorar. Çoban da bir yeri göstererek, “ tam şurada koyunlar hiç otlamazlar ve buralara basmazlar” der. Bunun üzerine kabrin orada olduğu kanaatine varır. Süt kardeşi olan Kanuni’ye haber verir. Oraya üstü açık bir türbe yapılır.

Mezarın uzunluğu 17 metredir. Bunun hikmeti, yattığı yer kesin olarak bilinmediğinden, mezar yeri uzun tutulmuştur diye izah edilir. 

Hemen türbenin bitişiğinde bulunan Yuşa Camii’ni de 1755 yılında Sadrazam Yirmisekiz Çelebizade Mehmet Sait Paşa yaptırmış. Bir yangında zarar gören cami, 1863 yılında Sultan Abdülaziz döneminde restore edilmiş.

Hazreti Yuşa, İstanbul’un dört manevi muhafızlarından biri olarak bilinir. Sakinliği ve kuş sesleri ile ziyaretçilerine huzur verir.  Camii ve türbesi, Ramazan ayında ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanların başında yer alıyor.

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